Faculdade de Manaus realiza oficinas gratuitas de produção de cosméticos artesanais

Manaus (AM) – A Faculdade Senac oferece nesta terça-feira (23), no período matutino e noturno, oficinas gratuitas para produção de cosméticos artesanais, promovidas pelo curso superior de Tecnologia em Estética e Cosmética e curso superior de Tecnologia em Podologia. As oficinas serão realizadas no auditório do Senac Centro, localizado na Rua Saldanha Marinho, Centro de Manaus.

A oficina ‘Cosméticos Artesanais e Hidratação Facial’ será realizada às 9h, os participantes aprenderão sobre a produção de gel de hidratação facial, personalização de cosméticos e cuidados skin care. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no link.

Já no período da noite, às 19h, será realizada a oficina de ‘Tônico Antisséptico’ com a produção artesanal de sprays antissépticos para podologia e para a estética facial, além de personalização cosmética. Com 80 vagas disponíveis, as inscrições podem ser realizadas no link .

As inscrições para o Vestibular 2024.1 da Faculdade Senac, incluindo a formação superior em Estética e Cosmética e também de Podologia, estão abertas. São 25 vagas por turma, com aulas no período da manhã (Estética e Cosmética) e da noite (Estética e Cosmética / Podologia).

O agendamento do Vestibular pode ser realizado no site am.senac.br/graduacao/ ou através do WhatsApp (92) 99192-6182.

