9º Festival Indígena Mura inicia nesta sexta-feira (1º), em Careiro da Várzea

A Fundação Estadual dos Povos Indígenas do Amazonas (Fepiam) está apoiando o 9º Festival Indígena Mura (Festim), promovido pela Organização de Lideranças Indígenas Mura do Careiro da Várzea (OLIMCV), que acontece nesta sexta-feira e sábado (1 e 2), a partir das 7h, na aldeia Jacaré, situada no Paranã do Jacaré, no município de Careiro da Várzea (a 25 quilômetros de Manaus).

Esta região, conhecida por suas deslumbrantes paisagens e ambiente natural preservado, é um destino cobiçado pelos pescadores devido à sua rica diversidade de peixes e lagos protegidos pelos indígenas locais.

“Este evento é uma oportunidade única de celebrarmos a rica cultura e tradição do povo Mura, enquanto também destacamos a importância da preservação ambiental e da valorização das comunidades indígenas”, afirmou o diretor-presidente Sinésio Trovão.

É uma celebração que une tradição, esportes e cultura. Desde a corrida de corpos, que desafia a resistência física e mental dos participantes, até o arremesso de lança, que requer precisão e habilidade, os jogos refletem a rica tradição e destreza do povo indígena Mura.

Entre a competição, destaque para a canoagem, uma modalidade emblemática que simboliza a resistência desse povo. Além disso, o futebol, que já é parte do cotidiano dos indígenas, também terá seu espaço, evidenciando a integração entre tradição e contemporaneidade.

A programação inclui ainda uma Feira para venda de artesanato indígena e produtos regionais, bem como uma noite cultural repleta de danças típicas e apresentações especiais, incluindo a participação do Tuxaua caracterizado e o desfile da Cunhã Poranga 2024.

“É uma ocasião em que podemos reconhecer e valorizar a diversidade cultural e os talentos dos povos indígenas, além de promovermos a integração e o respeito mútuo. Estamos empenhados em garantir que este evento seja um sucesso, proporcionando momentos de celebração, aprendizado e fraternidade”, concluiu o diretor-técnico da Fepiam, Joabe Leonam.

Programação

Dia 1 de março – Sexta-feira

7h – Feira de artesanato indígena e produtos regionais

9h – Abertura do Festim

Dia 2 de março – Sábado

7h – Feira de artesanato indígena e produtos regionais

8h – Início dos jogos indígenas

18h – Noite cultural com a classificação das Cunhãs e Tuxauas e danças indígenas

22h – Festa dançante

