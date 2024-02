Arqueiro indígena busca título inédito para o Amazonas no Mundial de Forças Armadas

Manaus (AM) – Gustavo dos Santos será representante do Amazonas no Campeonato Mundial de Forças Armadas. O amazonense é arqueiro indígena há mais de 10 anos e vai em busca do título inédito para o estado, na competição internacional que acontece dos dias 25 a 29 de fevereiro, em Dhaka, capital de Bangladesh. O atleta conta com apoio do Governo do Estado, por meio do Bolsa Esporte Estadual e do Projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024.

Natural da comunidade Nova Cannã, às margens do Rio Cuieiras, no interior do Amazonas, Gustavo iniciou no esporte em 2014 por incentivo de um projeto na região em que morava. O arqueiro já carrega na bagagem títulos como medalhista no Campeonato Brasileiro 2018, medalhista de prata nos Jogos Sul-Americanos 2018, na Bolívia, e conquistou o 4º lugar classificatória para as Olimpíadas de Tóquio.

Atualmente Gustavo ocupa o cargo de 3º sargento da Força Aérea Brasileira, conquistando ranking nacional e se classificando como o único amazonense no mundial de forças armadas.

“Vou disputar na categoria principal adulto, e busco o pódio. É uma competição muito importante e agora é mostrar que todos os treinos valeram a pena, e ficar entre os três melhores”, disse o amazonense, que é adepto do tiro com arco há mais de 10 anos, realiza seus treinamentos na Vila Olímpica de Manaus.

“O apoio financeiro do Bolsa Esporte Estadual serve para manutenções dos treinos, e despesas em competições. Esse incentivo que a gente recebe do estado é de extrema importância para competir em alto nível e agora estou almejando o resultado maior que é chegar nas Olimpíadas”, ressaltou Gustavo dos Santos.

“O Gustavo é um atleta destaque que tem trilhado um caminho brilhante para o próximo ciclo olímpico. É determinação do governador Wilson Lima que atletas de ponta como ele recebam todo suporte para alcançarem níveis nacionais e mundiais em suas modalidades”, disse Jorge Oliveira, secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

