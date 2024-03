Shopping de Manaus realiza sessão gratuita em parque temático para crianças com TEA

Manaus (AM) – O Amazonas Shopping recebe, neste sábado (2), um grupo de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus acompanhantes para uma sessão especial e gratuita, das 10h às 11h, no parque Mundo Bita. O parque temático está na última semana de funcionamento, que ficará disponível até este domingo (3), na Praça de Eventos Rio Negro, no corredor central.

A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, ressalta que os personagens do Mundo Bita chamam bastante atenção deste público. Durante todo o mês que o parque esteve no shopping muitas crianças puderam brincar e se divertir no espaço. “Agora, vamos fazer essa sessão especial para que esse grupo de convidados possa aproveitar ainda mais”, disse.

Entre as atrações do Parque do Mundo Bita, está a roda gigante de 9 metros de altura, toda decorada com os personagens da animação. Também tem balão giratório, aviãozinho, cama elástica, escorregador, cama de gato, jogo da memória, além de mesas de atividades para os pequenos soltarem a criatividade com desenhos e pinturas.

Os demais interessados em aproveitar os últimos dias do parque, os ingressos custam R$ 40,00 por 40 minutos (unitário) e R$ 1 por minuto excedido. Crianças com necessidades específicas têm direito à gratuidade e o acompanhante paga 50%.

Encontro

No sábado (2) e domingo (3), as crianças terão a última oportunidade de encontrar e tirar fotos gratuitamente com o personagem Bita. O encontro acontece por ordem de chegada em quatro horários (15h às 15h30/ 16h às 16h30/ 17h às 17h30 e 18h às 18h30).

