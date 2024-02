Manauara Shopping: Semana do Cinema oferece ingressos a R$ 12

Manaus (AM) — Pensando em ir ao cinema, mas a grana está curta? Então a hora é agora! A UCI Cinemas do Manauara Shopping traz uma promoção imperdível durante a Semana do Cinema. Desta quinta-feira (22) até a próxima quarta-feira (28), quem gosta de cinema terá a oportunidade de assistir a vários filmes a partir de R$ 12. E como não podem faltar a pipoca e o refrigerante, durante a semana, os cinéfilos podem aproveitar combos promocionais a partir de R$ 30.

A gerente de Marketing do Manauara Shopping, Karla Henderson, destaca que o timing da semana é certeiro, pois acontece às vésperas da premiação do Oscar, justamente quando a Sétima Arte está em alta e boa parte do público quer assistir a filmes indicados.

“A promoção é uma opção de entretenimento acessível para todos os públicos, permitindo que famílias, amigos e casais desfrutem de uma experiência cinematográfica sem pesar no bolso”, pontua.

Há títulos que concorrem nas principais categorias do Oscar e que estarão disponíveis por R$ 12, como, por exemplo, Pobres Criaturas, Zona de Interesse e A Cor Púrpura, que estão em cartaz. Além disso, estreias como O Menino e a Garça e Ferrari também poderão ser aproveitados com o preço único.

Entre as opções, estão produções como Madame Teia, A Bruxa dos Mortos – Baghead, Bob Marley: One Love, Aquaman 2: O Reino Perdido, Todos Menos Você, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Minha Irmã e Eu, Wish: O Poder dos Desejos, Masha e o Urso — Diversão em Dobro e O Jogo da Morte. Quem quer aproveitar o período para prestigiar o cinema nacional pode acompanhar Nosso Lar 2, que também participa da campanha.

Esta é a quarta vez que a ação acontece no país. Idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec) em parceria com a Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex), a Semana do Cinema é uma iniciativa feita justamente para atrair o público e democratizar o acesso à arte.

