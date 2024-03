Indígena morre em hospital após ser espancado em Manaus

Um indígena identificado com Tadeo Kulina, de 34 anos, morreu no Hospital João Lúcio, após ser espancado em Manaus. Ele pertencia ao Povo Kulina, que fica no Vale do Javari, no Sul do estado. A vítima veio até a capital para acompanhar o parto de sua esposa.

Segundo informações da Frente Amazônica de Mobilização em Defesa dos Direitos Indígenas (FAMDDI), o crime aconteceu no dia 7 de fevereiro deste ano. Tadeo Kulina e sua esposa chegaram a Manaus no dia 1º fevereiro. O casal foi encaminhado diretamente à Maternidade Ana Braga, na Zona Leste da capital.

Apesar de Tadeo Kulina não conhecer a cidade e não compreender a Língua Portuguesa, o casal ficou sozinho na maternidade.

Até o momento, não há informações sobre o local onde a vítima foi encontrada ferida após o espancamento.

Segundo o Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), os agentes só descobriram a situação quando foram acionados para realizar a remoção no Hospital João Lúcio, onde Tadeo Kulina estava internado.

A FAMDDI reivindica que o assassinato de Tadeo Kulina seja devidamente investigado, os responsáveis diretos e por omissão de suas responsabilidades sejam identificados e a Justiça se realize diante da impunidade histórica que marca o ato de justiça sobre crimes cometidos contra os povos indígenas neste País e no Amazonas.

“Os assassinatos de indígenas têm sido uma das respostas do Estado brasileiro, com aumento de 21.6%. No ano de 2020, foram mortos 216 indígenas, informa o Atlas da Violência de 2021”, completa a entidade.

