Prefeito de Manaus participa da 1ª reunião do CAS de 2024

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, participou, nesta sexta-feira (1º), da primeira reunião do Conselho Administrativo da Suframa (CAS) em 2024, que foi presidida pelo presidente da República em exercício, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin. A reunião foi realizada na sede da autarquia, que também teve caráter especial, por conta do 57° Aniversário da Zona Franca de Manaus (ZFM), celebrado oficialmente no dia 28 de fevereiro.

Durante a 313ª reunião do CAS foram aprovados 33 projetos industriais e de serviços, que preveem investimentos de R$ 1,2 bilhão, com geração de 1.084 empregos e faturamento projetado para superar a marca dos R$ 6,3 bilhões nos próximos anos.

O prefeito David Almeida destacou a presença, mais uma vez, do vice-presidente Geraldo Alckmin em uma reunião do CAS, pois isso demonstra a capacidade de crescimento e o compromisso que o governo federal possui com a Zona Franca de Manaus, que é a propulsora da economia na capital amazonense.

“A participação do presidente em exercício, Geraldo Alckmin, demonstra o compromisso que ele tem e o governo federal tem com o desenvolvimento do Amazonas, a partir do seu prestígio, da sua presença na nossa cidade, presidindo mais uma reunião. Então, isso faz com que a gente possa prospectar grandes investimentos e a segurança jurídica que tanto nós precisamos e necessitamos, para que possamos atrair novos investimentos para o nosso Polo Industrial de Manaus”, destacou o prefeito.

Em conversa direta com Alckmin, o prefeito afirmou que iria pedir por mais investimentos, principalmente em relação à tramitação dos Processos Produtivos Básicos (PPBs), para que sejam aprovados de maneira direta em Manaus.

“Que se apressem os processos de PPB. Uma luta que nós temos é que essas discussões passem a ser tratadas aqui na nossa cidade, aqui na Suframa, e isso seria um diferencial dessa gestão (governo federal), otimizando, assim, melhorando a possibilidade de novos investimentos”, disse.

Após a reunião, o presidente em exercício destacou o desenvolvimento do PIM, com a aprovação de novos investimentos, e também ressaltou avanços para a economia do Amazonas, em relação à exploração de potássio no Amazonas.

“A gente fica muito feliz de ver o crescimento aqui do polo industrial. De outro lado, uma boa notícia, o Poder Judiciário resolveu a questão do licenciamento que será feito pelo Ipaam, no caso de Autazes, na mina de potássio. É muito importante para o Brasil, porque nós importamos mais de 95% do cloreto de potássio, então é importante para a produção de alimentos. O Brasil é o grande exportador de proteína animal e de proteína vegetal”, destacou.

Além de ser comandada pelo presidente em exercício, a reunião também contou com a participação do superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, do ministro de Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, e demais autoridades e parlamentares do Estado.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Thiago Abrahim é o novo Secretário de Juventude do Parlamento Amazônico

Projeto para melhorias habitacionais é aprovado na Câmara Municipal de Manaus

Wilson Lima recebe sinalização de que Amazonas está próximo de tornar-se livre de febre aftosa