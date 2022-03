Campanha de doação de sangue acontece neste sábado (26) em Manaus

A campanha vai acontecer na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), das 7h até as 16h

Manaus (AM) – A primeira campanha de 2022 de doação de sangue do grupo de voluntárias “Superdoadoras” vai acontecer neste sábado (26), das 7h até às 16h, na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam). A ação também vai contar com a parceria da Distribuidora Atem.

O objetivo da campanha, que existe desde 2019, de acordo com a líder do projeto, a fonoaudióloga Silvana Reis, é conscientizar a população sobre a importância de tornar-se um doador de sangue assíduo, além de também aumentar a participação de mulheres no grupo de voluntárias, visto que hoje elas ainda são minoria. Ela destaca, no entanto, que podem participar homens e mulheres. A meta desta campanha é conseguir 300 bolsas de sangue.

A cada ano, as “Superdoadoras” promovem quatro campanhas de incentivo à doação de sangue. Silvana conta que as ações buscam ser um momento feliz, de engajamento, onde alguns voluntários se apresentam fantasiados de super-heróis. Eles também recebem lanches e uma camisa alusiva à campanha. Silvana este ano irá vestida de Mulher Maravilha, mas com um figuro especial, segundo ela.

“Nosso objetivo é fazer com que as pessoas percebam que elas, com um gesto simples de doar sangue, são os verdadeiros super-heróis para milhares de pessoas que estão precisando de uma doação de sangue para sobreviver”, explica Silvana. “Uma doação, ajuda até quatro pessoas. É como se você estivesse compartilhando um pouco da sua vida com a vida de outras pessoas”.

A Distribuidora Atem apoia as “Superdoadoras” desde 2020. Internamente, a empresa também mobiliza seus colaboradores a serem doadores nos dias da campanha.

“É importante para a Atem apoiar e incentivar ações de solidariedade que se multiplicam e salvam vidas. O gesto de doar sangue é um deles. Além de ajudar a aumentar os estoques do Hemoam, criam a cultura da doação de sangue, o que é ainda mais importante”, ressalta a gerente de Comunicação e Marketing da Atem, Monique Lasmar.

Como participar

Para doar sangue, neste sábado, os interessados devem se dirigir ao Hemoam da avenida Constantino Nery, das 7h às 16h. Mas é preciso estar atento aos critérios para ser doador.

Os voluntários devem ter entre 16 e 69 anos de idade (desde que a primeira doação tenha sido feita antes dos 60; jovens com 17 ou 17 anos precisam do acompanhamento do pai, da mãe ou responsável legal, em caso de tutela); devem pesar mais de 50kg; estar saudável; apresentar documento oficial com foto; estar bem alimentado; e ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior à doação. Para mais informações sobre como doar sangue, acesse o site https://www.hemoam.am.gov.br.

Sobre a Atem

O Grupo Atem é composto por diversas empresas no ramo de combustíveis, logística rodoviária e fluvial e construção naval, entre outras, sendo a principal delas a Atem Distribuidora de Petróleo, fundada há 21 anos.

O Grupo está presente em 11 estados do Brasil, possuindo, a Distribuidora, mais de 300 postos franqueados, 5 bases de distribuição ativas, 5 bases em construção e milhares de clientes ativos, movimentando um total de mais de 5 bilhões de litros de combustíveis por ano.

Edição Web: Bruna Oliveira

* Com informações da assessoria

