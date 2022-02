Internado com bactéria no pulmão, Matheus precisa de doações de sangue no Hemoam

Ele foi diagnosticado com uma bactéria chamada "estafilococos" e precisa, urgentemente, de doações de sangue do tipo A+

Manaus (AM) – O pequeno Matheus da Silva Fonseca, de apenas 3 anos, está numa verdadeira luta pela vida e precisa de doações de sangue tipo A+.

Matheus está internado no Hospital Rio Amazonas, na rua Márciano Armond, bairro Cachoeirinha, zona Sul de Manaus. Porém, as doações podem ser feitas na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Amazonas (Hemoam).

Ele foi diagnosticado com uma bactéria chamada “estafilococos” (considerada uma oportunista muito comum em humanos e animais) e apresentou, inicialmente, febre e falta de ar na última semana.

“Levamos para o hospital, fez vários exames e foi diagnosticado com a bactéria. Um dia antes, foi feito um raio-x e os pulmões estavam perfeitos. Quando foi diagnosticado com essa bactéria, no outro dia, os pulmões estavam 50% encharcados. Imediatamente, ele foi para sala de cirurgia, onde passou pelo procedimento de retirada do líquido dos pulmões e já saiu do centro cirúrgico entubado, direto para UTI”, relata o pai do menino, o empresário Thiago Costa, de 36 anos.

No domingo (20), além do problema nos pulmões, a criança também apresentou hemorragia no estômago. “Por isso o motivo das doações de sangue. Na terça-feira (22), conforme o boletim médico, o estado de saúde dele continua instável, sendo que a bactéria não diminuiu e não aumentou. Ele apresenta um baixo batimento cardíaco”, finaliza Thiago.

Doações

Para doar, é preciso ter acima de 18 anos, boa saúde, pesar acima de 50 kg, não ter consumido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas, estar bem alimentado, não ter viajado ao interior do Estado nos últimos 30 dias e não ter feito tatuagem nos últimos 12 meses. O código no Hemoam para ajudar Matheus com a doações é: 1126498

Para falar com os pais da criança, ligar para (92) 99229 – 8585

Leia mais:

AM recebe doação de mais de 300 mil absorventes para combate à Pobreza Menstrual

Laboratório de Análises do Hemoam passa a fazer atendimento 24h

Com estoque crítico, Hemoam convoca pessoas para fazer doação de sangue