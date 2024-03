Edital aberto para artesãos amazonenses participarem do 17º Salão do Artesanato

Manaus (AM) — O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), torna público o edital de chamamento nº 001/2024, para os artesãos interessados em participar do 17º Salão do Artesanato — Raízes Brasileiras, que ocorrerá em Brasília, de 8 a 12 de maio. As inscrições seguem até o dia 15 de março, no site da Sedecti (www.sedecti.am.gov.br).

O edital visa selecionar artesãos e entidades representativas do artesanato, com suas respectivas produções, para ocuparem o espaço de 50 metros quadrados, disponível para a divulgação e comercialização dos produtos artesanais. Serão disponibilizadas 8 vagas para participação do evento, das quais 6 vagas para artesão individual e 2 vagas para entidades representativas.

Munidos da documentação os interessados poderão preencher o formulário de inscrição que consta no anexo do edital.

Conforme o Secretário executivo da Setemp, Paulo Gilson, é importante que os artesãos estejam atentos ao prazo delimitado.

“O nosso desejo é de que todos tenham a oportunidade de participar e viver novas experiências através desse evento. Então, é de extrema importância que as inscrições sejam feitas até a data prevista”, disse.

Inscrições

As inscrições serão realizadas no período de 1º a 15 de março, das seguintes formas: presencialmente na sede da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), situada na avenida Djalma Batista, 1.018 – Chapada, de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h.

Pelos correios, via Sedex, com aviso de recebimento (A.R), devendo a correspondência ser postada dentro do prazo estabelecido, contendo a ficha de inscrição e os documentos exigidos em envelope individual lacrado e identificado.

Por e-mail, o artesão deverá encaminhar a ficha de inscrição com os documentos exigidos para o endereço de e-mail: [email protected], até às 23h59 do dia 15 de março.

No dia 22 de março será divulgada a lista provisória com o nome dos selecionados. E no dia 5 de abril a lista definitiva será publicada após os julgamentos dos recursos apresentados.

Seleção

Após o período de inscrição terá início o processo de seleção dos artesãos e entidades representativas, que será realizado pela Comissão Especial de Seleção – CES, que irá avaliar a documentação entregue e as fotos dos produtos artesanais, os resultados de cada etapa da seleção serão publicados no site da Sedecti, e o resultado final será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

Os selecionados deverão arcar com as despesas de passagens aéreas, hospedagem, transporte dos produtos, translado para o evento e alimentação durante os dias que irão acontecer o Salão do Artesanato.

*Com informações da assessoria

