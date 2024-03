Em Manaus, ramal do Areal recebe obras para acabar com lama, poeira e facilitar acesso a PcDs

Manaus (AM) — A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), deu seguimento, na sexta-feira (1º), a uma série de ações de requalificação no ramal do Areal, localizado na comunidade do Val Paraíso, Zona Leste.

O pacote de obras beneficiará a área com serviços de terraplanagem, implantação de drenagem superficial e profunda e a pavimentação da principal via da comunidade em 1,2 quilômetro de extensão, além da ampliação de mais 800 metros de asfalto em um ramal secundário, para promover a acessibilidade de moradores com deficiência.

Além das obras de infraestrutura, é executada a limpeza da área, junto com a implantação de novos tubos que vão compor um complexo sistema de drenagem profunda. Mais de 400 metros de galeria subterrânea foram implantados e mais 600 metros serão realizados.

Cerca de 20 caixas coletoras foram construídas e 2 quilômetros de meio-fio e sarjeta serão implantados para fazer a captação e o escoamento correto das águas pluviais, de modo que as águas não invadam o pavimento.

O ramal do Areal existe há mais de 25 anos e tem histórico de amparo a produtores rurais que cultivam hortaliças, como cheiro-verde e cebolinha. Para a agricultora Maria Antônia Porto, 54 anos, o asfaltamento do ramal é a realização de um sonho.

“Estou muito feliz com as obras que estão acontecendo. É um sonho para quem mora na zona rural, hoje, presenciar esse asfaltamento, que vai beneficiar a todos nós. Com o ramal intransitável, a gente não tinha como tirar o produto para escoar e nem como o cliente entrar para retirar, pois carro atolava, quebrava. Creio que estamos com os dias de sofrimento contados e só tenho de agradecer à prefeitura pelo trabalho maravilhoso e essa atenção espacial com a nossa comunidade”, disse.

O ramal, que é todo em solo natural, passou a apresentar problemas que dificultam o escoamento da produção e a trafegabilidade dos moradores e usuários da via. Por isso, o titular da Seminf, Renato Junior, durante vistoria à obra, afirmou que a Prefeitura de Manaus está levando uma solução aos problemas enfrentados por décadas pelas famílias do ramal.

“Estamos empenhados em executar obras que promovam o bem-estar, com objetivo de melhorar cada vez mais a qualidade de vida da população, como determina o prefeito David Almeida. Com essa obra, iremos proporcionar uma infraestrutura completa e de qualidade para as famílias do ramal do Areal, que sofriam há mais de 25 anos com a ausência de políticas públicas que promovessem o desenvolvimento social e econômico da região”, destaca Renato Junior.

Durante as vistorias da obra, o corpo técnico da Seminf ouviu a solicitação dos moradores sobre a necessidade de estender o serviço para atender também os anseios das pessoas com deficiência.

“Não poderíamos levar infraestrutura ao ramal principal e deixar ilhados moradores com deficiência. Em virtude disso, o prefeito David Almeida determinou a ampliação dos serviços em mais 800 metros para contemplar o ramal secundário e beneficiar esses moradores”, explicou o engenheiro Pio Silva.

