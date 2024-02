Obras avançam no Parque Amazonino Mendes, pioneiro na infraestrutura de Manaus

Manaus (AM) – O parque Amazonino Mendes será o primeiro parque linear urbano e temático do Amazonas, um marco significativo para Manaus. As obras do local avançam em ritmo acelerado e, nesta quarta-feira (28), o prefeito de Manaus, David Almeida, realizou mais uma visita técnica para acompanhar de perto o andamento da construção. O parque fica localizado entre os bairros Novo Aleixo e Tancredo Neves, nas zonas Leste e Norte da capital.

“A obra está a todo vapor. As equipes estão a postos. A nossa estimativa de entrega é no mês de maio. Acredito que, dentro do cronograma que fizemos, em maio possamos entregar esse parque. Venho aqui pelo menos duas vezes durante o mês e assim vejo o andamento das obras, faço as cobranças, e a gente consegue cumprir os cronogramas”, disse o prefeito.

As obras estão avançando em ritmo acelerado, com equipes dedicadas e prontas para sua execução. A presença ativa do prefeito vistoriando as obras é crucial para alinhar o cronograma e ajustar os planejamentos conforme necessário, garantindo que o projeto seja entregue dentro dos prazos estabelecidos.

Durante a visita, o prefeito foi acompanhado pelo diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Carlos Valente, para inspeção minuciosa do progresso da obra.

O prefeito e o diretor-presidente do Implurb observaram o progresso das obras da praça molhada, que abrange uma área de 3.500 metros quadrados. Ele também explorou as áreas dedicadas aos primatas, répteis, aves e orquídeas, em uma jornada pelos diversos ecossistemas que compõem a Amazônia.

“Essas visitações são muito importantes, porque a gente interage com os trabalhadores da obra, a gente percebe a empolgação deles, o comprometimento deles, faz alguns ajustes necessários de cronograma, de planejamento. O prefeito é uma pessoa muito presente nessas obras e a gente já tem como um ponto final, maio, entregar isso para a população de Manaus, que como carinhosamente o pessoal já está chamando, é a Disney Leste”, comentou o diretor-presidente do Implurb.

Com suas diversas áreas temáticas, o parque linear será um refúgio para a biodiversidade e um ponto de encontro para a comunidade, promovendo saúde, bem-estar e conexão com a natureza.

Leia mais

Obras de construção do viaduto na ‘Bola do Produtor’ chegam a 40%, em Manaus

Parque Amazonino Mendes terá etapa amazônica com cobra de 30 metros em Manaus

Suspensão de matrículas pela UFAM após decisão contra bonificação afeta estudantes; meio acadêmico repercute