Torcedores do Amazonas FC vão poder comprar produtos exclusivos em stand no shopping

Manaus (AM) – A partir deste sábado (2), os torcedores do Amazonas Futebol Clube terão a oportunidade de adquirir camisetas e outros produtos oficiais do clube em um stand no Amazonas Shopping, localizado na Zona Centro-Sul de Manaus. O espaço foi montado em frente à futura loja física permanente da Onça, que será inaugurada em breve.

Os itens também estão disponíveis para venda on-line, mas para os que preferem a experiência presencial, o gerente de Marketing do Amazonas FC, Fernando Ferreira, adianta que o clube irá inaugurar um stand e logo depois a loja física no Amazonas Shopping, funcionando das 10h às 22h, e oferecendo adesão aos planos de sócio-torcedor, venda de camisetas oficiais, taças de Campeão Brasileiro e muito mais.

O stand exclusivo do Amazonas FC estará posicionado no segundo piso, próximo à Riachuelo e em frente à Vivara. Lá, os torcedores terão uma prévia do que estará disponível na loja física. O stand abrirá até o final de março.

“Convidamos todos os torcedores a visitarem o stand no Amazonas Shopping, onde poderão conhecer de perto os produtos e serviços oferecidos, além de participar de promoções e eventos exclusivos. Não percam a oportunidade de demonstrar seu apoio ao único clube campeão brasileiro do estado”, convida Fernando Ferreira.

Além das compras presenciais, os produtos também estão disponíveis na loja virtual. Quem busca mais comodidade pode fazer as compras online, pelo Instagram @oncasports, onde estão disponíveis vários itens do clube para os fãs que querem mostrar seu apoio à equipe.

O produto mais procurado na loja online, segundo ele, é o manto da Onça. As camisas oficiais estão disponíveis nos tamanhos P, M, G, GG, EXG e EXGG, com preços a partir de R$169,90. Além disso, há camisas infantis disponíveis por R$149,90 e modelos femininos listrados e amarelos (Baby look P a GG). Os torcedores também podem aproveitar descontos exclusivos ao aderir aos planos de sócio-torcedor a partir de R$29,90, garantindo economia de 5% a 30% em suas compras.

Sócio-torcedor

Uma vantagem para os torcedores da Onça é o programa de sócio-torcedor do Amazonas FC, criado para aproximar os torcedores do clube e proporcionar benefícios exclusivos aos seus apoiadores. Lançado em janeiro deste ano, já atraiu mais de mil adeptos. O clube, pioneiro nessa iniciativa no estado, tem expandido os benefícios ao incluir novos parceiros, oferecendo descontos e vantagens exclusivas. Com planos a partir de R$29,90 por mês, os sócios têm acesso garantido a todos os jogos do time como mandante, além de descontos em diversos estabelecimentos, tanto online quanto presenciais. Os planos variam de Bronze a Diamante, oferecendo como descontos em camisas oficiais, acesso a setores específicos do estádio e até mesmo experiências exclusivas, dentre outras vantagens.

A rede de parceiros do Amazonas FC está em constante expansão. Na última semana, 20 novas empresas aderiram à parceria, proporcionando aos sócio-torcedores uma gama ainda maior de vantagens e descontos exclusivos. Entre os novos parceiros, destacam-se grandes redes de farmácias, como Pague Menos, Extrafarma e Drogasil, além de renomadas empresas do varejo, alimentação e educação, como Casas Bahia, Netshoes, Estácio, Burger King, Riachuelo, Movida, Dell, Domino’s, Marisa, Renner, entre outras, com descontos que podem chegar a 35%. Mais informações pelo site socioamazonas.com.br.

Amazonas FC

Fundado em 2019, é o único clube local na Série B do Campeonato Brasileiro. Sua ascensão foi rápida, e após uma sequência invicta na Série C, garantiu o acesso para a Segunda Divisão. Com a participação na Série B de 2024, o clube promete manter a paixão do Norte pelo futebol e agora trabalha para subir para a Série A com apoio da torcida.

