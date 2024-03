FVS convoca população para mobilização de combate à dengue

Manaus (AM) – A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, convoca a população do Amazonas para uma mobilização coletiva contra a dengue, neste sábado (2), marcando o Dia D contra a Dengue. A ação ocorre em consonância com agenda nacional do Ministério da Saúde.

A iniciativa reforça as ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, com o tema “10 minutos contra a dengue”. A campanha enfatiza que, se cada pessoa separar dez minutos por semana para tomar atitudes e acabar com a água parada, é possível combater a dengue e contribuir para a redução do número de casos da doença.

De acordo com a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, a participação ativa da comunidade é essencial, fazendo com que cada cidadão se torne um agente de saúde em sua própria casa, realizando vistorias semanais em quintais e ambientes próximos, a fim de identificar e eliminar possíveis focos do mosquito.

“Nós temos que focar na eliminação dos criadouros. Nesse sentido, são dez minutinhos que precisamos tirar, toda semana, para fazer essa vistoria nas nossas casas, porque quase 75% dos criadouros estão nas nossas residências”, destaca Tatyana.

Como eliminar criadouros

Todo recipiente que pode acumular água parada pode funcionar como criadouro do mosquito Aedes aegypti. Entre os itens a serem vistoriados estão vasos de plantas, pneus velhos, garrafas vazias, calhas, e qualquer outro recipiente que possa acumular água.

O combate à dengue é uma responsabilidade de todos: governos e sociedade. Para reduzir o número de casos, é preciso evitar que o mosquito se prolifere.

Sintomas da dengue

A dengue tem tratamento disponível na rede pública de saúde e a demora para procurar atendimento pode agravar os sintomas. É preciso ficar atento aos sintomas. Além disso, começar o tratamento de forma precoce é essencial para evitar formas graves da doença.

Saiba quais são os sintomas de dengue: Febre alta e/ou persistente; dores musculares e nas articulações; manchas vermelhas; dor de cabeça ou atrás dos olhos; diarreia e/ou dor forte na barriga; pressão baixa; náusea e vômitos frequentes; agitação ou sonolência; sangramento espontâneo; diminuição da urina; extremidades frias.

Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde para avaliação médica.

*Com informações da assessoria

