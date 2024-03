Wanessa Camargo é expulsa do BBB24 após Davi alegar agressão

Wanessa Camargo foi desclassificada do BBB 24 neste sábado (2). No início da tarde, Davi foi chamado ao Confessionário. Pouco depois, a cantora também foi chamada. Na sequência, brothers receberam um aviso sonoro na casa pedindo a eles que colocassem os pertences da participante na despensa. Ela não voltou para a casa.

Os confinados dormiam quando o aviso soou na casa. “Atenção senhores, por favor arrumem os pertences da Wanessa e coloquem na despensa imediatamente. Atenção a todos, coloquem os pertences da Wanessa na despensa”, diz a voz.

Mais cedo, Davi reclamou com Matteus sobre o comportamento de Wanessa durante a madrugada. “Ela viu que eu estava deitado. São quatro camas naquele quarto, ela veio bater logo na minha cama? Além disso ser provocação, é falta de respeito”, ele desabafou. “Eu estava dormindo, cara. Perdi até o sono”, disse o baiano.

No Raio-X, Davi voltou a falar sobre o comportamento da cantora. “Ontem, depois da festa, fui dormir mais cedo, porque hoje é Prova do Anjo, e teve uma situação ali que a Wanessa ultrapassou um pouquinho o limite…”, disse o brother, contando em seguida que se sentiu desconfortável com a forma como foi acordado por Wanessa.

Veja o momento em que os participantes receberam o aviso:

*Com informações do Gshow

