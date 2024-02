BBB 24: Davi questiona lealdade de Isabelle e pergunta se Cunhã está jogando por ‘dois lados’

Em conversa com Matteus, Davi chegou a questionar a lealdade de Isabelle no BBB 24: ‘Tá jogando dos dois lados?’

Com presença de Joelma e Xande de Pilares, a festa do líder, neste sábado (24), foi muito movimentada. A amazonense Isabelle teve um desentendimento com Davi durante a festa. A participantes reclamou da insistência do baiano em falar sobre o jogo.

Início do desentendimento

A discussão iniciou no momento em que Beatriz, Matteus e Davi conversavam sobre uma fala que a participante ouviu na Central do Líder. Porém, Isabelle achou que viu alguém citando seu nome e se aproximou do trio para perguntar se ela era o assunto do papo. Os três riram e desconversaram.

Após o momento, Isabelle voltou a interagir com Michel e Giovanna. Nesse momento, Davi se aproxima e Giovanna interrompe sua fala com a aproximação.

O participante narra esse momento para Matteus e demonstra estar desconfiado de Isabelle. Em conversa com Matteus, Davi chegou a questionar a lealdade de Isabelle no BBB 24; ‘Tá jogando dos dois lados?’

Após Isabelle pedir espaço para Davi para conversar com Giovanna e Michel, o motorista de aplicativo foi falar com Matteus: "Tá jogando dos dois lados?" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/2LNrsAT4XY — Big Brother Brasil (@bbb) February 25, 2024

Davi indagou Isabelle, e a sister expôs que não gostaria de conversar sobre o assunto no momento. No entanto, com insistência, Davi desrespeitou o pedido e questionou a aproximação de Isabelle com Raquele e Michel.

“Davi, olha só, qualquer coisa sobre jogo eu não gosto de conversar em dia de festa, já conversei com você sobre isso, e eu acho que essa resposta você já tem”, disse a amazonense.

Desenrolar

Na manhã deste domingo (25), Davi tentou conversar com Isabelle, que se esquivou do assunto e pediu um espaço e disse que daqui a pouco eles conversariam sobre o mal-entendido na festa.

