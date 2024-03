Seis pessoas são presas por envolvimento com tráfico de drogas no Amazonas

Cinco homens e uma mulher foram presos por tráfico de drogas durante patrulhamento de rotina na sexta-feira (1), em diferentes zonas de Manaus e em Rio Preto da Eva, no interior do Amazonas. A ação foi realizada pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Na primeira ocorrência registrada na comunidade Nossa Senhora de Fátima, policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) e do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), prenderam um homem, de 36 anos, e uma mulher, de 22, após denúncia anônima de que o casal oprimia moradores e vendia entorpecentes naquela localidade.

Durante a ação policial, eles ainda tentaram fugir para uma área de mata, mas foram capturados após incursão no local. Com eles foram apreendidos um revólver calibre 38 com três munições, R$ 135,50 em espécie, 39 porções de oxi, dez porções de maconha, duas porções de cocaína, além de dois aparelhos celulares.

O casal, juntamente com o material apreendido, foi encaminhado para o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Outras ações na capital

Outras três pessoas foram presas por envolvimento com o tráfico de drogas, nas zonas leste, oeste e centro-oeste da capital. No bairro Glória, um homem, de idade não informada, foi preso por policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) com 720 pinos de cocaína e R$116 em espécie.

No Alvorada, a equipe policial da 17ª Cicom prendeu um homem, de 27 anos, e apreendeu maconha. A prisão ocorreu quando os PM’s visualizaram um homem conduzindo uma motocicleta em atitude suspeita e solicitou a parada. Ele ainda tentou fugir, mas foi capturado na avenida Desembargador João Machado.

Já no bairro Jorge Teixeira, a equipe policial da 14ª Cicom prendeu um homem, de 32 anos, com três trouxinhas de drogas e uma balança de precisão. Durante a ação, ele tentou fugir e caiu em um igarapé. Os policiais militares encaminharam o homem para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo e, após atendimento médico, ele foi conduzido para o 14° DIP.

Interior

Em Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus), policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam um homem com seis porções de drogas, R$1.368 em espécie, uma balança de precisão e um aparelho celular. O suspeito foi preso durante a Operação Protetor das Fronteiras, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

