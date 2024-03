Israel confirma apoio aos EUA na entrega de ajuda humanitária a Gaza

O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, contra-almirante Daniel Hagari, disse que Israel ajudou os Estados Unidos a coordenar um lançamento aéreo de ajuda humanitária em Gaza.

Numa declaração em vídeo, Hagari disse que Israel estava trabalhando com a comunidade internacional “para permitir a entrada e distribuição de ajuda humanitária aos residentes de Gaza”.

Ele acrescentou que as FDI coordenaram a entrega de ajuda juntamente com o Comando Central dos Estados Unidos e a Força Aérea Real da Jordânia.

“Encorajamos todos os esforços, todos eles para ajudar a aliviar o sofrimento dos civis em Gaza”, disse ele.

Ele não especificou quanta ajuda foi lançada com sucesso em Gaza neste caso, mas disse que as FDI também trabalharam ao lado da França, dos Emirados Árabes Unidos, da Jordânia, do Egito e dos EUA para permitir a entrega de 21 lançamentos aéreos de ajuda humanitária no norte de Gaza no total.

As entregas de ajuda humanitária, a Gaza, diminuíram 50% em fevereiro em comparação com janeiro, de acordo com o comissário-geral da Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras aos Refugiados da Palestina na semana passada.

Ele culpou a falta de vontade política, o encerramento regular de pontos de passagem e a falta de segurança devido a operações militares entre as razões para o declínio nas entregas de ajuda, bem como o que chamou de “colapso da ordem civil”.

A CNN documentou como Israel obstruiu a maior parte das entregas de ajuda, de acordo com autoridades governamentais e humanitárias.

*Com informações da CNN

