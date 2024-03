Inscrições para vestibular de Medicina da Faculdade Santa Teresa encerram nesta sexta (8)

Manaus (AM) – As inscrições para o vestibular do curso de Medicina da Faculdade Santa Teresa, avaliado com nota máxima 5 pelo Ministério da Educação (MEC), continuam abertas até esta sexta-feira (8), às 12h. Os candidatos devem se inscrever presencialmente na sede da FST, na rua Acre, 200, bairro Nossa Senhora das Graças. A prova ocorre no mesmo dia, a partir das 14h.

Na instituição também pode ser efetuado o pagamento da taxa, no valor de R$ 500. Mais informações podem ser acessadas pelo site ou nos números (92) 3090-3020 e 98403-0034. A prova ocorre no mesmo dia, a partir das 14h.

As matrículas para os candidatos aprovados serão realizadas de 09 a 15 de março e a previsão é que as aulas da primeira turma do curso de Medicina da FST iniciem no dia 18 de março.

Segundo a coordenadora do curso, a médica infectologista Maria das Graças Alecrim, a graduação foi concebida e estruturada para oferecer uma formação completa aos estudantes, com abordagem de metodologias ativas e suporte de médicos professores que são referência em suas áreas de atuação.

As metodologias ativas, explica, permitem ao aluno adquirir habilidades práticas desde o início do curso. “Para isso, são mantidas parcerias com outras instituições médicas públicas. Desta maneira, o estudante tem contato direto com casos e situações reais da profissão”, frisa.

Assim como nos demais cursos da Santa Teresa, em que o estímulo ao empreendedorismo é um pilar importante da formação profissional, na Medicina o tema também será trabalhado constantemente com os alunos. “A proposta é apresentar aos futuros médicos as diferentes possibilidades do mercado que podem ser exploradas ao longo da sua formação”, disse.

De acordo com a coordenadora, outros diferenciais do curso Medicina são o uso da tecnologia educacional, como um suporte para a ampliação do conhecimento, e o incentivo à pesquisa e à infraestrutura moderna, com laboratórios de ponta para a prática das aulas.

*Com informações da assessoria

