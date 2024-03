Membros de banco asiático articulam investimentos com empresários do PIM

Manaus (AM) — O presidente do Banco Asiático (Asian Infrastructure Investment Bank – AIIB), Jin Liqun, em reunião na Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam) com líderes empresariais do Polo Industrial de Manaus (PIM) anunciou que o banco está pronto para oferecer recursos para investimentos em infraestrutura na região amazônica. O encontro foi coordenado pelo vice-presidente da Fieam, Nelson Azevedo.

Na ocasião, Azevedo destacou a importância da visita de Jin Liqun e comitiva aos empresários locais, ao lembrar que o Banco Asiático investe em infraestrutura e atua como uma espécie de Banco Mundial na Ásia, com uma flexibilidade de disponibilização de recursos para a iniciativa privada do país onde há uma carência constante para investimentos em projetos da área.

Na ocasião, o presidente Jin Liqun confirmou que o Brasil se tornou membro do AIIB recentemente, após sete anos de espera da ratificação pelo Congresso Nacional para atuar no mercado brasileiro. Atualmente, o Banco Asiático tem 109 países membros e dentre eles está o Brasil.

O AIIB concentra suas atividades nas áreas de infraestrutura básica que incluem construção de estradas, ferrovias, aeroportos, portos e tudo o que é considerado infraestrutura básica.

Na ocasião estavam presentes empresários de variados serviços da economia amazonense como Frank Souza, presidente do Sinduscon, Irani Bertolini, presidente do grupo Bertolini, Sergio Ribeiro e Marco Antonio Figueira, representantes da Metalsete, Pedro Monteiro, diretor administrativo da Fábrica Virrosas, Claudio Barrella, diretor da Tutiplast, João Mezari, diretor administrativo e financeiro da Moto Honda da Amazônia, e do consultor Ulisses Tapajós.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Escola de educação em Manaus estimula entrada de meninas no mercado da tecnologia

Terminais fluviais no AM são inauguradas em comunidades indígenas para fortalecer o turismo