Vaga para cargo técnico-financeiro em fundação tem salário de R$ 6,3 mil em Manaus

Manaus (AM) – A Fundação Desembargador Paulo Feitoza (FPFtech) está com processo seletivo aberto para a contratação de técnico-financeiro, referente a uma vaga e preenchimento de cadastro reserva por meio de edital do Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas no Amazonas (Provita/AM). A carga horária para o cargo é de 40 horas semanais, em regime de trabalho celetista e dedicação exclusiva, com remuneração bruta de R$ 6.351,92 mais benefícios.

Quem quiser se inscrever no processo seletivo deve enviar ao e-mail [email protected], até a data limite de 19 de março de 2024, a seguinte documentação: currículo; carta de intenção com as razões do interesse pelo cargo e cópia do diploma de conclusão de curso superior devidamente registrado pelo MEC. Informações mais detalhadas podem ser encontradas no edital do processo, disponível no link.

A carta de intenções deve respeitar o limite máximo de duas laudas, onde o candidato deve discorrer sobre sua trajetória profissional com perspectivas futuras, as razões pelas quais deseja fazer parte da equipe e informar se possui disponibilidade para viagens.

A primeira etapa do processo seletivo será a análise dos currículos e cartas de intenção dos candidatos. Após essa fase, será realizada uma prova escrita destinada a avaliar os conhecimentos do candidato em relação a Direitos Humanos e da área de Gestão Financeira. Posteriormente, os candidatos que passarem para próxima fase serão entrevistados pelo time da FPFtech para avaliar as habilidades e requisitos para a função desejada.

Todas as etapas do processo serão realizadas na sede da FPFtech, na avenida Governador Danilo de Matos Areosa, número 1.170, bairro Distrito Industrial. A vaga requer ainda que o candidato tenha habilitação categoria B, conhecimento em transações bancárias, além da afinidade ou experiência com a temática de Direitos Humanos.

