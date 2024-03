Professor aponta organização de estudos e vida social em prol de aprovação; conheça estratégias

Segundo o professor do Vetor Centro de Estudos, Yan Borges, o equilíbrio na rotina do estudante faz toda a diferença durante período preparatório

Manaus (AM) – Passada a temporada de bloquinhos e folia, é hora de arregaçar as mangas e voltar à rotina. E, neste ano, muitos jovens que irão prestar o vestibular já estão intensificando os estudos. No entanto, conciliar escola, preparação para as provas e a vida social não é fácil e exige organização das tarefas diárias.

Segundo o professor do cursinho preparatório Vetor Centro de Estudos, Yan Borges, o equilíbrio na rotina do jovem faz toda a diferença durante esse período.

“Costumo dizer que o vestibulando deve encarar a vida como um atleta, pois, assim como um nadador ou jogador de futebol, ele precisa apostar em hábitos saudáveis e, principalmente, na saúde mental, para ter bons resultados”, explica o professor Yan Borges.

Yan aponta que, para ter um bom rendimento nas aulas e aprender ao máximo, o aluno deve ter uma boa noite de sono, alimentação regular, convívio com os amigos e inclusão de exercícios físicos na rotina diária.

“É preciso que, primeiramente, o estudante identifique e faça um registro da sua rotina atual, anotando os horários de acordar, de dormir, de ir à igreja, escola, cursinho, almoço, merenda e jantar. Fazer isso durante uma ou mais semanas, para cada atividade”, sugere o professor do Vetor.

Após identificar a própria rotina, ele deve procurar acrescentar ou diminuir atividades. Procurar diminuir as que levam à pura procrastinação, e acrescentar aquelas que sejam produtivas. “E aqui me refiro a produtivas, não necessariamente com o estudo, mas também aquelas que contribuem para o descanso e para o próprio corpo”, frisa Yan.

Ele indica que, assim que o estudante realizar esse filtro, deve buscar criar uma rotina que possa ser ajustada conforme as novas atividades e demandas da semana. Dessa forma, o aluno conseguirá equilibrar as suas responsabilidades, sem deixar o que é mais importante de fora.

Objetivos

Aprovada em Medicina na Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Fernanda Ambrosio, de 17 anos, conta que no ano passado a sua rotina na escola seguia até às 13h, e no Vetor iniciava às 15h. O apoio da família nesse período foi fundamental para que a rotina fluísse.

“Tive que abdicar de algumas atividades e eventos, entre elas, sair com tanta frequência com minhas amigas. Por outro lado, eu conheci muita gente legal no Vetor, me divertia muito saindo para almoçar com esses novos amigos ou indo ao cinema alguns dias depois do cursinho. Eu acho que a minha vida social não parou, só mudou o jeito que eu me divertia e eu curti bastante isso”, comentou Fernanda.

Ela acredita que ser uma pessoa disciplinada também ajudou nesse período. “Eu não tinha esse hábito nos anos anteriores e eu tive que desenvolver, mas acho importante destacar que eu comecei com algo que eu conseguia suportar e fui moldando conforme a minha rotina, mas sempre mantendo a constância”, afirma a jovem.

Assim como ela, a jovem Mariana Nascimento, de 18 anos, aprovada em Direito na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), explica que, para conseguir conciliar a rotina de escola, cursinho, aulas de inglês e vida social, buscou otimizar o tempo.

“Durante a manhã, na escola, prestava atenção nas matérias ensinadas. Quando chegava em casa, eu resolvia algumas questões das listas do Vetor, sobre as matérias que vi na escola naquele dia. Eu tinha aula de inglês na terça e quinta-feira e fazia Vetor na parte da noite, então no tempo que eu tinha entre o fim da aula de inglês e o início da aula do cursinho, eu também resolvia questões”, relata a jovem caloura da UFAM.

E, aos finais de semana, não estudava, mas se dedicava ao “Descanso Consciente”, técnica que faz parte do Método Leal, oferecido com exclusividade no Vetor. “Passeava com as minhas amigas, encontrava meu namorado, sempre com a consciência limpa, pois sabia que estava dando o melhor de mim para me preparar. Eu não deixava de ter vida social ou me divertir só porque era vestibulanda, pois sei que tudo precisa de um equilíbrio, nada em excesso é bom”, completa Mariana.

