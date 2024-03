Ufam divulga novas datas para matrícula institucional dos aprovados no Sisu; confira

Após decisão judicial favorável à Universidade Federal do Amazonas (Ufam), que garante a permanência da bonificação de 20% aos estudantes amazonenses no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), um novo cronograma foi publicado, na tarde de terça-feira (5), para retomadas das matrículas institucionais dos aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024.

Confira abaixo o cronograma de matrícula institucional com as devidas alterações e retificações:

Resultado das análises das comissões no Sistema Ingresso: 05 de Março de 2024.

Período para o(a) candidato(a)s que tiveram a matrícula indeferida submeterem interposição de recurso diretamente no Sistema Ingresso: 06 à 12 de Março de 2024.

Análise do(s) recurso(s) das bancas de: Heteroidentificação, PCD e Renda: 13 à 16 de Março de 2024

Análise do(s) recurso(s) de documentos de identificação e de comprovação de escolaridade: 13 à 19 de Março de 2024

Resultado final desta chamada: 20 de Março de 2024

Período para a manifestação de interesse: 21 à 23 de Março de 2024

Resultado/classificação da manifestação de interesse: 24 de Março de 2024

Para conferir o edital completo acesse: https://proeg.ufam.edu.br/ultimas-noticias/1411-nota-publica-matriculas-sisu-1-2024.html

O ano letivo para os aprovados da Ufam está disponível no site https://proeg.ufam.edu.br/. O primeiro semestre terá início no dia 22 de Abril, enquanto o segundo semestre começará no dia 26 de Agosto. Confira o Calendário Acadêmico.

