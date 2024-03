Evento gratuito debate violência sexual contra a mulher no ambiente acadêmico em Manaus

Debater a violência sexual contra a mulher no ambiente acadêmico e nas relações pessoais é o principal objetivo do encontro “Saber para Resistir, Existir e Viver”, que acontecerá nesta quinta-feira, 7 de março, das 8h às 18h, na Universidade Federal do Amazonas (Ufam), localizada na avenida General Rodrigo Otávio, 1.200, bairro Coroado I. As inscrições são gratuitas por meio do link: abre.ai/i4Zp.

Realizado em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta sexta-feira, 8 de março, o encontro é promovido pelo Grupo de Estudo, Pesquisa e Observatório Social: Gênero, Política e Poder (Gepos) e ocorrerá no auditório Rio Solimões, do Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais (IFCHS), situado no setor Norte da Ufam.

A programação começa, às 8h30, com o debate sobre o tema “O assédio moral e sexual na universidade como expressões da violência contra a mulher”. Os participantes serão o reitor da Ufam, Dr. Sylvio Mário Puga; a Dra. em Ciências Sociais e líder do Gepos, Iraildes Caldas Torres; a MSc. em Serviço Social, Keliene Ferreira dos Santos; a representante do Movimento de Mulheres Solidárias do Amazonas (MUSAS), Florismar Ferreira; além da graduanda em História e secretária-geral da União Estadual dos Estudantes do Amazonas (UEE-AM), Sued Félix Ruiz.

Em seguida, às 9h30, o público acompanha a conferência magna com três temas: “O assédio moral e sexual no ambiente universitário”, apresentado pela Dra. Iraildes Caldas Torres; “O assédio sexual enquanto expressão da violência contra a mulher”, discutido pela MSc. em Serviço Social, Rayane de Oliveira Viana; e o “Acolhimento e enfrentamento do assédio moral e sexual na UFAM”, com o membro da Comissão de Combate ao Assédio Moral na UFAM (Cecam), Dr. Ronaldo Vitorino Bastos.

Às 11h30, os debates da manhã encerram com mediação do Dr. em Sociedade e Cultura na Amazônia, Adson Bulhões. Pela tarde, a partir das 13h, acontece a exibição do documentário “Dona Maria, cadê tua poesia?”.

Em seguida, às 14h, tem a roda de conversa “Violência simbólica contra a mulher e a ideia do amor romântico”. O momento receberá a MSc. Elisiane Andrade, que abordará “Violência simbólica contra as mulheres”; a Dra. Alice Ponce de Leão, discutindo “Conjugalidades violentas e o mito do amor romântico”; e o mestrando Gabriel Machado, problematizando “É possível novas formas de amar?”.

Às 16h, o evento se encaminha para um debate mediado entre a MSc. Sofia Oliveira e a mestranda Paula Litaiff. O encontro encerrará com sorteios de brindes e um coquetel para os participantes.

*Com informações da assessoria

