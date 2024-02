TVLar reúne fornecedores em evento comemorativo pelos seus 60 anos

Manaus (AM) — A TVLar, uma das maiores redes varejistas de eletrodomésticos da região amazônica, reuniu fornecedores em um evento especial nesta terça-feira (27), como parte das comemorações pelos 60 anos de fundação da empresa, comemorados no último dia 6 de fevereiro. O encontro foi marcado por momentos de agradecimento e projeções para o futuro.

O presidente do Grupo TVLar, Antônio Azevedo, expressou sua gratidão pela participação de todos nesse processo de crescimento e fortalecimento da marca.

“É com imensa alegria que celebramos esses 60 anos de história da TVLar, uma empresa com DNA amazônico, que tem como propósito ajudar as pessoas a viverem melhor. Nesse caminho, contamos com o apoio fundamental de nossos fornecedores, que são peças-chave para o nosso crescimento e sucesso”, destacou Azevedo.

Ao longo do evento, diversos fornecedores trocaram experiências, ressaltando a importância da parceria com a TVLar para o desenvolvimento mútuo. O representante comercial Eduardo Manzoni acompanha a empresa há mais de três décadas, e enfatizou a solidez desses laços comerciais.

“A minha empresa de representação tem 31 anos com o mesmo CNPJ, representando empresas como Mallory, Mueller, que também têm muitos anos de tradição, formando uma parceria duradoura. A espiritualidade e os valores da empresa foram fundamentais para este sucesso. É uma semente que o fundador José Azevedo semeou e que tem gerado frutos”, afirmou Manzoni.

O diretor-geral da TVLar, Bruno Sobral, compartilhou perspectivas para o próximo ciclo da empresa, que incluem a continuidade do compromisso com a qualidade, inovação e excelência no atendimento ao cliente.

“Com 60 anos de trajetória, a TVLar consolida sua posição como uma das principais empresas do varejo na Amazônia, mantendo-se fiel ao seu propósito de contribuir para o bem-estar da população e o crescimento da região. O evento com os fornecedores foi mais um momento de celebração e reconhecimento dessa jornada de sucesso”, destaca.

Além disso, ele lembrou que a celebração desse marco histórico inclui uma mega promoção de aniversário, que irá premiar os clientes com caminhões repletos de prêmios. “Para dar chances a todos os clientes, a promoção segue até o mês de agosto. Até lá será realizado um sorteio por mês, começando pelo de fevereiro. Os sorteios serão cumulativos, o que significa que os participantes estarão concorrendo todos os meses a partir da data do seu cadastro”, explica Sobral.

Promoção

O aniversário da TVLar foi no último dia 6 de fevereiro, mas as comemorações seguem até agosto com uma promoção imperdível que vai sortear um caminhão de prêmios cheio de produtos e uma motocicleta por mês. Quem deseja concorrer ao sorteio de fevereiro precisa correr, pois os números da sorte serão disponibilizados nas compras realizadas até este domingo (25). A cada R$300 em compras, os clientes ganham uma chance.

O primeiro dos seis sorteios será realizado no dia 28 de fevereiro. A participação é aberta a pessoas físicas maiores de 18 anos, residentes nos estados do Amazonas e Roraima. Para concorrer, basta realizar compras nas lojas físicas da TVLar ou pelo site, acumulando um número da sorte a cada R$300 em compras. Depois, basta acessar o site da TVLar e se cadastrar. Ao adquirir produtos de marcas aceleradoras, os participantes têm chances extras de ganhar.

Os caminhões de prêmios incluem lavadoras, fogões, refrigeradores, microondas, TVs, smartphones e uma variedade de itens que vão equipar e tornar mais confortável qualquer lar, além de motocicletas Yamaha FZ 15, 150cc 0km. Os ganhadores serão notificados por telefone ou e-mail e os prêmios serão entregues até 30 dias após a apuração.

Para mais informações e para se cadastrar, visite o site oficial da promoção em https://www.60anostvlar.com.br.

Sobre a TV Lar

A TVLar é uma das maiores redes de varejo da Região Norte. Fundada há 60 anos, está presente em mais de 50 cidades dos estados do Amazonas e Roraima, com 76 lojas. A rede integra o Grupo TVLar, formado ainda pela TVLar Motos e Motores, Manaus Plaza Shopping e Viva Shopping.

