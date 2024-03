Corpo é encontrado na Parque dos Bilhares com sinais de agressão; Veja vídeo

Manaus (AM) – Corpo de homem foi encontrado, nesta sexta-feira (8), no Igarapé do Parque dos Bilhares, na Zona Centro-Sul de Manaus. A vítima apresentava sinais de violência e estava com as mãos e os pés amarrados.



Segundo informações preliminares, os populares, que passavam pelo local, encontraram a vítima. Até o momento, as circunstâncias e motivações do crime não foram divulgadas.

A equipe do Departamento Técnico Científico (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para a perícia e remoção do corpo. O crime deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestro (DEHS).

