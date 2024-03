“PÓS NRF” inspira gestores empresariais de Manaus a promover inovações nos negócios

Evento repercutiu as principais tendências do varejo para 2024

Manaus (AM) — O Instituto Brasileiro de Vendas e Varejo – IBVV promoveu na última quarta-feira (6), o “Pós NRF – Líderes do Futuro 2024”, para discutir as principais novidades do varejo este ano, apresentadas durante a 114ª edição da National Retail Federation (NRF), evento mais importante e tradicional do setor no mundo, realizado no mês de Janeiro em Nova York nos Estados Unidos. A 2ª edição do Pós NRF ocorreu no auditório do Edifício Soberane Live + Work, na Zona Centro-Sul de Manaus, e ao longo de três horas e meia proporcionou uma verdadeira imersão no mundo dos negócios para mais de 80 pessoas de segmentos e atividades diferentes.

A programação foi dividida em 4 palestras, todas com foco em impulsionar os gestores empresariais a se inspirarem por meio dos “cases” descobertos durante a NRF. Dentre elas, destaca-se a de Marcelo Salum, especialista em varejo, mestre em gestão da competitividade pela FGV, fundador/CEO do IBVV e idealizador do Pós NRF – Líderes do Futuro.

Salum abriu a rodada de apresentações e explanou sobre que encontrou de tendência nos 100 espaços de expositores que visitou. Além disso, durante os momentos de perguntas e respostas com o público presente, deu dicas de como seria possível adaptar as ideias aos negócios locais.

“Nós conseguimos, efetivamente, levar a mensagem que nós queríamos, que é reproduzir parte do que nós vimos na NRF. E mais do que isso, a gente conseguiu fazer uma interlocução com as pessoas que estavam aqui. Nós tivemos empresários de mais de 55 empresas diferentes. Casa lotada. Quanto aos palestrantes, fizemos um mix de assuntos relevantes”, afirmou.

O público também pôde contemplar as palestras da perfiladora de estilos, Ingrid Fraxe e do especialista em marketing e fundador da agência InHouse, Samuel Souza, que respectivamente, abordaram sobre a importância da imagem pessoal na liderança e como um bom posicionamento na internet pode gerar ótimos resultados.

Já o fundador e CEO da Collab2sell, Marcello Napolitano que também esteve presente na NRF nos Estados Unidos, encerrou a noite com insights poderosos. Ao longo de 23 anos de trabalho no mercado de bens de consumo não duráveis, Napolitano possui no currículo, passagens por grandes empresas como Danone, Mondelez, Warnes Broz e Bacardi, onde ocupou posições de gerência e direção comercial.

“Essa NRF foi muito madura. Teve uma que eles mataram a loja, teve a outra em que o Metaverso foi o second life. Se falou bastante de inteligência artificial, dos modelos de negócios, responsabilidade, sustentabilidade. Foi uma NRF muito cheia de propósito. A palestra do Magic Johnson falou muito sobre liderança, como chegar e se manter no topo é o muito mais importante”, explicou.

Experiência

A sócia e gerente comercial do Buffet Chef João Batista, Samara Batista, comemorou a experiência. “Foi de uma extrema importância quanto ao networking. Abriu minha mente quanto a fazer diferente, por mais que eu faça o mesmo que muitas pessoas. A partir daquela resposta que me deram, já comecei a implementar perguntas diferentes para o orçamento e comidas diferentes no buffet. Já percebi a diferença no que a gente chama de resultado de vendas. A minha comida é diferente e tenho certeza sobre isso”, destacou.

Oportunidade

Marcelo Salum e Marcelo Napolitano estiveram na NRF 2024 juntos por meio de uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Para 2025, existe um planejamento para que o Amazonas forme uma comitiva de líderes e gestores a participarem da próxima edição nos Estados Unidos e assim, fortalecer o ecossistema empreendedor local através dos insights que serão gerados.

”Hoje nós temos um canal aberto com a FGV de São Paulo. Pelo sétimo ano consecutivo nós fazemos parte da comitiva da FGV, e este ano, eles nos escolheram para ser um hub para a formação de um grupo para ir à Nova York. A ideia é que gente consiga levar um grupo de empresários a estarem juntos na NRF”, explicou Marcelo Salum.

Para mais informações, os interessados em fazer parte da delegação amazonense deverão entrar em contato com o IBVV por meio do contato (92) 98590-4300 ou pelas redes sociais @marcelo.salum e @ibvv.br .

