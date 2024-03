VÍDEO: Motorista embriagado atropela motociclista em rodovia de São Paulo

Vinhedo (SP) – Um homem foi preso em flagrante, neste domingo (10), após atingir um motociclista na Rodovia Anhanguera, na altura de Vinhedo (distante 67 quilômetros de São Paulo). Imagens de uma câmera de outro motociclista, que estava no grupo, registrou todo o acidente.

As imagens mostram o veículo Renault Kwid, de cor branca, que era conduzido pelo motorista, atingindo um dos motociclistas enquanto tentava uma ultrapassagem sobre o grupo. De acordo com o registro, o carro colide lateralmente com um dos motociclistas, fazendo com que a motocicleta Kawasaki tombasse na faixa de rolamento. O piloto caiu e teve fratura na perna, além de escoriações no corpo.

O condutor do carro foi contido por outros motociclistas, depois detido pela Polícia Rodoviária Estadual e submetido ao teste do etilômetro. Ele foi preso e levado à delegacia de Vinhedo, onde foi indiciado em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante.

Confira o vídeo

Carro dirigido por motorista bêbado atinge motociclista na Rodovia Anhanguera (SP) De acordo com informações, o homem, que dirigia um Renault Kwid, foi preso em flagrante. Ele pagou fiança de R$ 3 mil e foi solto. A colisão aconteceu domingo (10) próximo a Vinhedo. #kwid #moto pic.twitter.com/MEHjaVc3i1 — Comunicarmais (@ComunicarmaisBA) March 11, 2024

*Com informações de ComunicarMaisBA (x)

Leia mais

VÍDEO: Criminoso atira no olho de policial e é morto na sequência

Motorista de app sofre grave acidente em avenida na Zona Leste de Manaus

Colisão entre carro e rota do Distrito deixa 6 feridos em Manaus