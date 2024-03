Colisão entre carro e rota do Distrito deixa 6 feridos em Manaus

Um acidente envolvendo um carro e uma rota do Distrito Industrial deixou seis pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (11), na avenida Constantinopla, bairro Planalto, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Entre os feridos estão os dois motoristas dos veículos e quatro funcionários que estavam na rota. Todos foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo informações preliminares, às 4h20 desta segunda, Márcio Silva, de 39 anos, retornava do trabalho no carro, modelo Celta, quando perdeu o controle do veículo e colidiu com a rota que estava a caminho do Distrito Industrial, na Zona Leste da capital.

O motorista do Celta recebeu os primeiros socorros no local e precisou ser reanimado. O condutor da rota sofreu lesões graves. Ambos foram encaminhados para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio.

Além dos dois veículos, um ponto de ônibus e uma lanchonete ficaram completamente destruídos com o impacto do acidente.

Até a publicação desta matéria não havia atualização sobre o estado de saúde das vítimas.

