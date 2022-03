Imóvel de dois andares desaba no Centro de Manaus

A marquise e a parte do piso superior desmoronaram no meio da avenida, por volta das 7h

Manaus (AM) – Um imóvel de dois andares, localizado na avenida Epaminondas, no Centro de Manaus, desabou parcialmente na manhã desta segunda-feira (28), nas proximidades do Atlético Rio Negro Clube. A estrutura é antiga e já estava comprometida.

O imóvel abandonado ruiu. A marquise e a parte do piso superior desmoronaram no meio da avenida, por volta das 7h. O desabamento afetou a fiação elétrica, que foi levada a baixo pelos destroços.

No momento do desabamento, não havia ninguém no prédio e nem passando na calçada. Devido a isso, felizmente, não houve feridos.

A Defesa Civil do Estado do Amazonas esteve no local para realizar a avaliação do imóvel e conter os danos. Assim como o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), que interditou a estrutura comprometida e os imóveis do entorno.

“Nós isolamos a área e estamos fazendo a avaliação do imóvel, pois é antigo. Estamos fazendo também a avaliação dos imóveis no entorno, sendo dois do lado direito e dois do lado esquerdo. Os proprietários já foram comunicados, e o Implurb já fez a interdição”, informou o Coronel Fernando Júnior, Secretário-executivo da Defesa Civil.

Agentes da concessionária de energia estiveram no local para realizar a manutenção da fiação elétrica, que precisou ser desligada.

Além disso, agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) também foram acionados, para isolar a via e alertar os condutores de ônibus que precisam passar pela área.

O secretário-executivo da Defesa Civil acredita que até o fim desta segunda-feira, a situação já estará controlada.

