VÍDEO: Sequestrador de ônibus no Rio se entrega após manter reféns por quase três horas

Após cerca de quatro horas, o sequestrador que mantinha 16 pessoas reféns em um ônibus na rodoviária do Rio de Janeiro se entregou e foi preso. Duas pessoas ficaram feridas na ocorrência.

O sequestro do ônibus, que iria para a cidade de Juiz de Fora (MG), teve início por volta das 14h. A rendição ocorreu perto das 18h, segundo a Polícia Militar.

O criminoso foi identificado como Paulo Sérgio de Lima. Conforme informações da polícia, ele tem 30 anos, é morador da Rocinha e tem passagem por roubo. Ele foi levado à 4ª DP (Centro).

De acordo com a PM, o criminoso efetuou os disparos e feriu as duas pessoas do lado de fora do coletivo e, em seguida, entrou no ônibus e fez os 16 passageiros como reféns. Ninguém se machucou dentro veículo, diz a polícia.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, um homem de 34 anos foi baleado no tórax e levado em estado grave ao hospital Souza Aguiar, onde passou por cirurgia. A outra pessoa ferida foi atingida por estilhaços de um projétil e levada ao posto médico da rodoviária.

