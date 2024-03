Programa gratuito de formação de líderes LGBTI+ abre 800 vagas

As inscrições para a primeira turma de 2024 do programa TODXS Embaixadorxs começam nesta semana. Apoiada pela NIVEA, esta edição irá selecionar 800 pessoas para terem encontros com lideranças de diferentes áreas e desenvolver soluções para os desafios diários da comunidade. As inscrições podem ser enviadas até 26 de março, por este link.

Esta edição do programa tem como missão formar agentes de mudança dentro da comunidade LGBTI+, para promover a transformação positiva de seus entornos. A formação ocorre de forma virtual, com discussões das principais pautas e desafios para a comunidade, além de aulas de empreendedorismo.

Para participar, é preciso residir no Brasil, falar português, ter acesso à internet e ser maior de 18 anos. Qualquer pessoa LGBTI+ pode se candidatar, porém, pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas, mulheres, PcDs, trans, travestis, migrantes e demais grupos atravessados por violências, opressões e sub-representação nos espaços terão suas candidaturas priorizadas.

“Nosso objetivo com esta edição do Embaixadorxs é promover o empoderamento da comunidade LBGTI+ pensando em recortes de vulnerabilidade social. As pessoas participantes recebem acesso a uma trilha de conhecimento fundamental para o posicionamento social e, em paralelo, aprendem sobre empreendedorismo como fonte de renda”, explica a Gerente de Impactoda TODXS, Milena Katryell.

Como apoiadora do Programa, a NIVEA é responsável pelos recursos financeiros necessários às atividades previstas, e pelo acompanhamento e avaliação das ações e dos resultados.

O Embaixadorxs é 100% gratuito e remoto e terá início em 2 de abril. O programa requer dedicação de 4 horas semanais, divididas entre encontros, leituras complementares e realização de atividades. As pessoas selecionadas receberão o resultado da inscrição por e-mail até o dia 28 de março.

Sobre a TODXS

A TODXS é uma organização social sem fins lucrativos criada em março de 2016, que tem como objetivo coletar e processar dados sobre a população LGBTI+ e desenvolver iniciativas de alto impacto social. Com foco na promoção e inclusão de pessoas LGBTI+ na sociedade, a TODXS possui iniciativas de formação de lideranças, pesquisa, conscientização e segurança.

*Com informações da assessoria

