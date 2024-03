‘BBB 24’: Wanessa Camargo admite atitudes racistas contra Davi: ‘Sem se dar conta’

A cantora Wanessa Camargo foi às redes sociais para fazer um pedido de desculpas público a Davi e sua família, depois da sua desclassificação do “Big Brother Brasil 24”, motivada por um contato físico que teve com o baiano, que dormia na cama de um dos quartos. As informações são do site Extra.

No pronunciamento, ela assumiu que algumas de suas atitudes se enquadram no racismo estrutural e disse que quer continuar a aprender para se tornar antirracista.

“Hoje eu entendo que algumas das minhas falas e comportamentos dentro da casa do ‘BBB’ em relação ao Davi se enquadram do racismo estrutural, que está tão enraizado na nossa sociedade e dentro de nós, pessoas privilegiadas. A gente acaba praticando sem se dar conta do quanto isso afeta a população já tão machucada e discriminada por séculos. Eu devo sim um pedido de desculpas ao Davi e a consequentemente à sua família, e todas as pessoas negras que se sentiram machucadas e ofendidas”, disse ela.

Na casa, Wanessa fez amizade com a modelo Yasmin Brunet. As duas se colocaram como principais adversárias do baiano, que vem sendo apontado como favorito para ganhar o programa até o momento. Fora da casa, Wanessa destacou ainda que pretende estudar mais sobre o tema.

“A conversa e o aprendizado sobre esse tema não se encerram por aqui. Quero aprender, conhecer e me tornar antirracista, e assim contribuir para uma sociedade muito mais justa, consciente e igualitária pra todos nós. Obrigada pela escuta”, completou ela.

