Mala na piscina, punições graves e planos de vingança; Veja o resumão do BBB 24

O Sincerão do 12º Paredão do BBB 24 causou confusão na casa mais vigiada no Brasil. Nesta terça-feira (12), os participantes tiveram uma noite pra lá de agitada após a dinâmica, com direito a muita provocação entre rivais e punição gravíssima para sisters.

A Dinâmica do Sincerão consistia no participante envolvido desenvolver seu próprio ‘Conto de Fadas’. Definindo os participantes com os seguintes papéis: Vampiro, a Bruxa Má, o Lobo Mau, o Bobo da Corte, a Bela Adormecida, o Mestre e o Fiel Escudeiro. Na dinâmica, a líder Beatriz e os emparedados Yasmin, Lucas Henrique e Isabelle.

O atrito entre Leidy Elin e Davi Brito começou durante o programa ao vivo. Apesar de não participarem da dinâmica, em um intervalo do Sincerão, o baiano questionou as falas de Yasmin, que apontou o brother como a Bruxa Má de seu conto de fadas.

Vampiro: Isabelle

Bobo da Corte: Matteus

Bela Adormecida: Beatriz

Mestre: Yasmin

Fiel Escudeiro: Leidy Elin

Lobo Mau: Alane

Leidy Elin x Davi

A trancista não gostou de ouvir os comentários do brother e chamou o rival de “incoerente”. Os dois se exaltaram, e Leidy passou a acusar Davi de afastá-la das sisters do Quarto Fada: “Você é manipulador!”, diz a Sister.

A briga continuou até a área externa da casa. Os participantes chegaram a ser afastados por Alane de Mateus. “Desse otário aqui eu espero tudo”, disse Leidy Elin.

“Você é advogada. Você está vindo para defender a história deles aqui porque você não tem história para se defender”, rebate o brother.

Foi nesse momento da discussão, com o s ânimos exaltados, Leidy Elin foi até o Quarto Magia, pegou a mala e roupas de Davi e jogou tudo na piscina. “Não sou baixa? Agora vou ser subterrânea com você”, dispara a sister.

Davi assistiu à cena em silêncio e, logo em seguida, a sister voltou para dentro da casa. O brother foi atrás de Leidy, e a trancista continuou provocando: “Quero ver ele vir aqui pegar as minhas coisas”.

Punições

Davi, sem sucesso em tentar devolver na mesma moeda a atitude, foi até a área da piscina para recolher seus pertences. Alane e Isabelle o ajudaram. Porém, acabaram recebendo punições gravíssimas, com a perda de 500 estalecas, por esquecerem de tirar os microfones ao entrar na piscina.

Esta é a segunda infração gravíssima de Alane desde domingo (10). Os participantes já ficaram preocupados com o Vacilômetro e com medo de voltar para o ‘Tá com Nada’.

Davi planeja vingança

O brother conversou com seus aliados sobre as possibilidades que enxerga para se vingar: “Eu tenho várias formas de me vingar, sabe? Eu posso pegar, cagar num saco e passar no travesseiro dela, (…) posso fazer xixi em uma vasilha e ficar guardando xixi, xixi, xixi, e derramar tudo na cama dela”, dispara o participante.

Aliados dizem que há uma guerra declarada entre os brothers e sisters da casa.

