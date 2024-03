Após ameaçar cortar dedo de funcionária em assalto, ‘Bob’ é preso em Manaus

Três envolvidos na ação criminosa seguem sendo procurados. O crime ocorreu no bairro Compensa, zona oeste

Manaus (AM) – Robson Mendonça da Silva, de 30 anos, mais conhecido como “Bob”, foi preso nesta quinta-feira (14), por envolvimento em um roubo a um estabelecimento comercial na avenida Oscar Borel, bairro Compensa, zona oeste, no dia 27 de janeiro deste ano. Ele foi preso no beco União.

Conforme o delegado Fábio Aly, em depoimento, o indivíduo contou que o plano do roubo surgiu após ele e seus comparsas consumirem drogas no beco União. Ele disse que foram incentivados por “Dudu” a roubarem o estabelecimento com uso de armas de fogo, fornecidas por um indivíduo ainda não identificado.

“Os criminosos roubaram cerca de R$ 4 mil em espécie do caixa do comércio e aparelhos celulares dos funcionários. A quantia roubada foi dividida igualmente entre os envolvidos, e o indivíduo admitiu ter gasto sua parte do dinheiro e não soube informar o destino dos celulares roubados”, disse.

Foto: Divulgação/PC-AM

Segundo o delegado, os indivíduos foram bastante violentos no momento da abordagem e toda a ação criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança do local, o que possibilitou a identificação dos envolvidos.

“Os indivíduos renderam os funcionários para roubar a renda do local, e uma das funcionárias foi ameaçada a abrir o cofre do estabelecimento. Eles apontaram uma arma em seu rosto e ameaçaram cortar seu dedo”, falou.

De acordo com o delegado, a prisão de “Bob” significa um avanço significativo nas investigações, enquanto a equipe de investigação do 8º DIP segue na busca pelos demais envolvidos.

Robson Mendonça da Silva responderá por roubo e ficará à disposição do Poder Judiciário.

Elder Caio Pacheco Mavignier, de 23 anos, conhecido como “Caio”, e Carlos Eduardo da Silva de Lima, de 20, conhecido como “Dudu”, e um indivíduo identificado apenas como “Loirinho”, também estão sendo procurados por envolvimento na ação criminosa.

Quem tiver informações sobre os paradeiros deles, deve entrar em contato pelos números (92) 3667-7608, disque-denúncia do 8° DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será preservada.

*Com informações da assessoria

