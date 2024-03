Mãe de Paulo Gustavo dá livro sobre racismo a Yasmin Brunet durante programa

Questionada sobre racismo por Ana Maria Braga, Yasmin Brunet foi na contramão de Wanessa e disse que seu problema com Davi era convivência

A ex-BBB Yasmin Brunet e Dona Déa, mãe de Paulo Gustavo, protagonizaram um momento inusitado no Domingão com Huck, da Globo. A modelo segue cumprindo agenda após a eliminação do BBB 24 e foi ao programa de Luciano Huck.

De acordo com Leo Dias, Déa aproveitou a oportunidade para dar um sobre racismo para a ex-sister e, segundo palavras do colunista, teria “jantado” Yasmin. Por conta da situação, o colunista foi atrás de Huck para entender o que tinha acontecido.

O apresentador, então, se pronunciou sobre o episódio. “O que vai ao ar, ficou equilibrado. Sem passar pano, mas sem fazer acusações”, declarou. O programa vai ao ar no próximo domingo (17).

Yasmin Brunet nega racismo contra Davi

Em entrevista a Ana Maria Braga na quarta-feira (13), após eliminação no BBB24, Yasmin Brunet negou que tenha sido racista com Davi Brito, com quem protagonizou vários embates na casa.

Logo após a apresentadora exibir vídeo em que Wanessa Camargo admite ter tido falas problemáticas no programa em relação ao motorista, Yasmin negou que esse tenha sido seu caso. “Ana, eu tenho noção total do meu privilégio, mas o meu problema com o Davi foi de convivência”, disparou.

Yasmin também teve a oportunidade de assistir alguns momentos do jogo. Entre eles, o momento que Davi pediu a expulsão de Wanessa Camargo do jogo. “Realmente ela infringiu uma das regras”, disse, após ouvir os argumentos do baiano.

A modelo também viu, mais uma vez, o momento em que Nizam, Rodrigo, Vini e outros brothers falam sobre seu corpo e detonou o ex-Travessos. “Não se deve jamais falar do corpo de outra mulher (…) As mulheres já sofrem uma grande pressão de ter o corpo de uma certa forma”.

