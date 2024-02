BBB 24: Yasmin desconfia da doença de Davi: ‘Não é coincidência?’

Recentemente, no BBB 24, os participantes comentaram que o comportamento de Davi mudou: ele anda mais parado, cabisbaixo e citaram até uma diarreia do motorista de aplicativo. Ele, aliás, pediu assistência médica e já apresentava sinais de mal-estar. Porém, Yasmin Brunet revelou desconfiar do estado de Davi. As informações são do site O Fuxico.

Na madrugada deste domingo (10), a modelo estava conversando com Wanessa Camargo e Lucas Henrique, quando desabafou: “É f*da a gente não poder votar em quem a gente quer votar”.

“Você tem razão, mas como vota no menino dessa maneira? Tomara que ele acorde zero amanhã”, disse a cantora, em suma. Foi então que Yasmin Brunet disparou sobre Davi: “Eu não acho que ele vai. Mesmo se ele acordar melhor. Mas será que não é meio coincidência também?”.

"Agora a gente vai ter que tirar opção do c que a gente não tem pra votar. Não é muita coincidência?" (Yasmin sobre Davi estar doente na véspera do paredão)

"Nem vou cogitar isso, amiga. Sei o que tu tá pensando." (Wanessa)



NÃO É POSSÍVEL ISSO. #BBB24 pic.twitter.com/eVfcBSN1G7 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 11, 2024

“Não, amiga, mas aí é muita loucura. Não. Eu não vou nem cogitar o que você está pensando. Amiga, o cara está mal”, rebateu Wanessa, com muita ênfase. “Mas [a doença] pode ser 1000% emocional, porque ele sabe que vai [para o paredão]”, garantiu a loira, em síntese.

Marcus Vinicius criticou Yasmin e Wanessa

Eventualmente, Marcus Vinicius apontou estar incomodado com a atitude delas de criticar sempre Davi: “Vocês estão indo demais nele. Está ficando uma coisa chata já. Sabe o que está acontecendo? Está beirando a obsessão”.

"Yasmin, deixa falar uma coisa. Acho que voces estão demais com isso de DAVI DAVI DAVI DAVI… Tá chato já." (Marcus)

"Mas ele nao foi pro paredão ainda." (Lucas)

"Ele foi duas vezes, fugiu." (Wanessa)

"Amiga, tá beirando a obsessão…" (Marcus) #BBB24 pic.twitter.com/PG4Jr78cGm — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 11, 2024

“Você está doido? Ele é opção, a gente tem que pôr ele uma hora. Não é obsessão. A questão é que é a única pessoa que me deu motivo. O que eu vou fazer?”, disse a artista. “Às vezes parece que qualquer coisa [que acontece] é o Davi. Acho que é um pouco demais isso”, reforçou posteriormente o comissário de voo.

“Não é assim. Acho que você está vendo errado real. Não tem isso”, garantiu Wanessa, que reclamou do brother quando ele saiu: “Nossa, ele está me irritando com esse negócio de toda hora falar que é perseguição”.

