Medicina Fametro: Acadêmico de Medicina apresenta pesquisa em Toronto no Canadá

Manaus (AM) — O acadêmico de Medicina do 5º período, Matheus Dutra, do Centro Universitário Fametro, irá representar, nesta sexta-feira (22), a instituição no congresso Anatomy Connected, em Toronto, Canadá. O evento, organizado pela Associação Americana de Anatomia e em sua 30ª edição, reunirá especialistas e acadêmicos da área entre os dias 22 e 25 de março de 2024.

Matheus Dutra estará acompanhado por outros 12 alunos de diferentes instituições do Amazonas, como a Universidade Estadual do Amazonas (UEA) e a Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Eles apresentarão quatro pesquisas desenvolvidas com o objetivo de mostrar variações anatômicas do sistema cardiovascular.

Para Matheus Dutra, esta é uma oportunidade de trocar conhecimentos e experiências em sua carreira acadêmica, e o interesse em Anatomia surgiu durante as aulas no Centro Universitário Fametro.

“Inicialmente, o interesse ocorreu nas aulas da matéria de anatomia, e também devido aos professores e suporte da instituição aos alunos. A Fametro me ajudou a chegar no congresso, e será uma grande experiência apresentar esse projeto, sendo um passo importante na minha vida acadêmica”, afirmou o aluno.

Descubra o que é variações anatômicas

As variações anatômicas podem ser causadas por diversos fatores, como predisposição genética ou problemas durante o desenvolvimento.

Algumas dessas variações não afetam a saúde dos pacientes, enquanto outras são extremamente raras e podem representar riscos. Um exemplo disso é um estudo conduzido pelo acadêmico em colaboração com um grupo de pesquisa da UEA, que investiga uma variação na origem das artérias vertebrais, surgindo diretamente do arco aórtico. Essa descoberta foi possível graças à pesquisa científica.

*Com informações da assessoria

