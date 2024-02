Centro Universitário Fametro oferece 5 mil vagas para cursos on-line e gratuitos

Manaus (AM) — O Centro Universitário Fametro está oferecendo cursos livres on-line e gratuitos, com inscrições abertas do dia 26 de fevereiro até 7 de março de 2024. As inscrições podem ser efetuadas por meio do site https://mkt.fametro.edu.br/

Entre os cursos estão: Empreendedorismo Digital, (TBO) — Treinamento Básico Operacional, Técnicas de Armazenamento e Almoxarifado, e Segurança no Trabalho. Vale destacar que todos os cursos emitem certificados de conclusão.

Além disso, os cursos livres gratuitos Fametro visam atender a alunos finalistas do Ensino Médio e até mesmo aqueles que já concluíram e buscam se qualificar no mercado de trabalho, garantindo crescimento profissional e conhecimentos.

As aulas estão programadas para ocorrer nos dias 8 e 9 de março de 2024.

Sobre os cursos

Segurança no Trabalho: Neste curso, os participantes aprendem sobre os diversos danos e prejuízos relacionados a doenças e acidentes decorrentes do ambiente ou condições de trabalho.

Empreendedorismo Digital: Com o objetivo de capacitar profissionais para desenvolverem negócios sólidos em ambientes digitais, o curso abrange vantagens dos negócios digitais, início de um negócio na internet, plano de negócios, cliente e mercado, canais de venda, problema e solução, e finanças.

Treinamento Básico Operacional (TBO): Voltado para quem busca trabalhar como auxiliar de produção, operador de linha de produção e montador industrial, o curso abrange leitura de componentes eletrônicos, descarga eletroestática, equipamento de proteção individual e Programa 5s.

