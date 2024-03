Homem é procurado por tentativa de homicídio contra a própria filha em Manaus

Manaus (AM) – Um homem identificado como Alexandrino Almeida Santos Filho, de 47 anos, está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas, por tentativa de feminicídio cometido contra sua filha, de 24 anos, no dia 24 de dezembro de 2023, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

Conforme a delegada Patrícia Leão, a vítima e o autor não tem uma boa relação familiar e, no dia do crime, eles se encontraram por um acaso em um supermercado naquela localidade. Com medo, a jovem saiu do local e o indivíduo a perseguiu.

“Eles entraram em seus respectivos carros e o homem passou a perseguir a vítima, que estava no veículo com seu marido e duas crianças, sendo sua filha e um sobrinho. O infrator estava com uma arma e a usou para alvejar o carro da filha”, disse.

Segundo a delegada, a vítima e seus familiares não foram atingidos pelos disparos. O homem tem passagem pelos crimes de lesão corporal e ameaça.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Alexandrino Almeida Santos Filho pode entrar em contato pelo número (92) 3667-7735, disque-denúncia da DECCM norte/leste, ou pelo 181, disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

*Com informações da assessoria

