VÍDEO: Ônibus perde controle e tomba no Porto da Ceasa; passageiros não estavam a bordo

Manaus (AM) – Um ônibus tombou no Porto da Ceasa, no bairro Vila Buriti, Zona Sul de Manaus, quando o motorista realizava uma manobra para embarcar na balsa. O caso aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (22) e somente o motorista teve ferimento leve na mão e foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio.

De acordo com a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas (Arsepam), o veículo estava programado para transportar 28 passageiros, mas nenhum deles estava no interior do ônibus durante a perda de controle, conforme regulamentação.

Todos os procedimentos de segurança foram seguidos e a situação está sendo devidamente tratada pelas autoridades competentes. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Polícia Rodoviária Federal (PRF-AM) atenderam à ocorrência.

Confira o vídeo

VEJA: Ônibus perde o controle e tomba no Porto da Ceasa. pic.twitter.com/bzKCCakR6d — Portal Em Tempo (@emtempofb) March 22, 2024 Leia mais

