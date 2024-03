Estado Islâmico assume autoria de ataque que matou 40 pessoas na Rússia

Moscou (RUS) – Horas depois do atentado, o grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou o ataque que matou ao menos 40 pessoas em uma casa de shows na Rússia. O ataque ocorreu, nesta sexta-feira (22), na cidade de Krasnogorsk, no subúrbio de Moscou. A informação foi divulgada inicialmente pela agência Reuters e confirmado por outras fontes.

Em mensagem divulgada no canal do Telegram, o grupo informou que os autores do ataque “retornaram as suas bases com segurança”.

Ao menos cinco homens armados abriram fogo na casa de shows e lançaram granadas. Imagens mostram parte da estrutura do edifício em chamas, após o ataque.

De acordo com a agência de notícias estatal russa Tass os terroristas estariam armados com rifles. Os disparos começaram na recepção da casa de espetáculos, mas se estenderam ao interior do local.

“As pessoas que estavam na sala se jogaram no chão para se proteger dos disparos por 15 ou 20 minutos e muitos saíram rastejando”, disse uma repórter da agência Ria Novosti.

A ação ocorreu antes do show de uma banda de rock. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a ação dos terroristas.

Ao menos 145 pessoas foram hospitalizadas em decorrência do ataque. De acordo com as autoridades de saúde do país, nove das vítimas estão em estado grave e duas são crianças.

Ataque em Moscou: Homens armados matam ao menos 40 pessoas em shopping. pic.twitter.com/W6Zk4sdJJp — Portal Em Tempo (@emtempofb) March 22, 2024

*Com informações de Metrópoles

Leia mais

VÍDEO: Ataque em shopping na Rússia deixa 40 mortos e mais de 100 feridos

Putin vence eleições presidenciais da Rússia

Rússia pede reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre ataques dos EUA