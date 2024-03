Depois do ataque, começou um incêndio de grandes proporções no prédio

Moscou (RUS) – Pelo menos 40 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas após um ataque com armas de fogo ocorrer em uma sala de concertos dentro de um shopping próximo a Moscou, na Rússia, nesta sexta-feira (22).

De acordo com as informações iniciais, um grupo de ao menos três pessoas armadas, com uniformes táticos, fizeram disparos na sala de concertos, enquanto as pessoas aguardavam uma apresentação. Depois do ataque, começou um incêndio de grandes proporções no prédio.

Cerca de 100 pessoas teriam sido resgatadas no topo do centro comercial, segundo autoridades envolvidas no resgate. Segundo a mídia estatal, ainda há pessoas presas no teto do edifício aguardando resgate.

Um vídeo obtido pela agência de notícias Reuters mostra um grande incêndio e fumaça saindo do salão em Krasnogorsk, subúrbio de Moscou, onde ocorreu o ataque.

O governo da Rússia descreveu o incidente como um “ataque terrorista”. Policiais e bombeiros estão no local acompanhando o caso. Imagens nas redes sociais mostram homens armados dentro do centro comercial.

“Todas as medidas possíveis estão sendo tomadas para prestar assistência às pessoas afetadas pelo ataque terrorista”, disse a FSB em nota.

‘Terrível tragédia’

O prefeito de Moscou, Sergey Sobyanin, chamou o ataque de “terrível tragédia”. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia classificou o episódio como “um ataque terrorista sangrento”.

Alguns relatos sugerem que possivelmente pelo menos um dos atiradores tenha escapado e esteja sendo procurado pela polícia.

O fogo tomou conta do telhado e da fachada do shopping e fumaça e chamas são visíveis no horizonte do centro de Krasnogorsk. Um correspondente da agência de notícias estatal Tass disse que cerca de um terço do edifício foi incendiado.

Outros relatos falam de explosões em que o vidro dos dois últimos andares da estrutura foi quebrado pela força do incêndio. Há suspeita de que parte do telhado próximo ao teatro tenha desabado.

Ucrânia ‘não tem nada a ver’

Um assessor do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que a Ucrânia, que está em guerra com a Rússia desde fevereiro de 2022, não tem qualquer relação com o ataque desta sexta-feira.

Num post no Telegram, Mykhailo Podolyak disse “sejamos claros, a Ucrânia não tem absolutamente nada a ver com estes acontecimentos”.

Confira o vídeo

Ataque em Moscou: Homens armados matam ao menos 40 pessoas em shopping. pic.twitter.com/W6Zk4sdJJp — Portal Em Tempo (@emtempofb) March 22, 2024

*Com informações da BBC Brasil

Leia mais

Putin vence eleições presidenciais da Rússia

Putin diz que Rússia avançará mais na Ucrânia após queda de cidade-chave

Rússia pede reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre ataques dos EUA