Operadora de gás natural inicia obras do Complexo Azulão 950 com a presença de Wilson Lima

Manaus (AM) — Com a presença do governador Wilson Lima, a operadora privada de gás natural Eneva lança, na próxima segunda-feira (25), a partir das 13h, em Silves, o início das obras do Complexo Azulão 950.

O Complexo Azulão 950, situado no interior do Amazonas, é uma empreitada que abrigará as usinas termelétricas Azulão I e II. Em conjunto, as usinas devem produzir 950 MW de capacidade instalada. Elas estarão conectadas ao Subsistema Norte do Sistema Interligado Nacional, visando melhorar a oferta de energia na região.

Com um investimento estimado em R$ 5,8 bilhões, o Complexo Azulão 950 deve gerar 5 mil empregos diretos e indiretos.

Eneva

Maior operadora privada de gás natural em terra brasileira e empresa integrada de energia, a Eneva já opera no campo do Azulão, em Silves, onde o gás natural extraído é liquefeito e levado em carretas criogênicas até Boa Vista (RR), onde é responsável por 70% do abastecimento da única capital não interligada ao Sistema Interligado Nacional (SIN) por meio da termelétrica Jaguatirica II.

O Projeto Azulão 950 consiste na instalação de duas usinas termelétricas (UTEs) a gás natural em Silves, utilizando combustível da Bacia do Amazonas. Com capacidade instalada de 950MW e escoamento a ser feito pelo SIN, a energia gerada será suficiente para abastecer mais de 3,7 milhões de residências em todo o Brasil, a partir do final de 2026.

Com os novos campos, firma-se o marco da primeira descoberta comercial de petróleo e gás natural no Estado nos últimos 20 anos, já que a última vez que isso ocorreu foi em 2004, quando a Petrobras declarou comercialidade do Campo de Azulão.

“É contribuir com o desenvolvimento socioeconômico de uma região tão rica, que finalmente começa a ter sua própria voz, e trazer o desenvolvimento socioeconômico para as regiões mais pobres do país, como a gente fez no Maranhão há mais de 15 anos. A gente vem replicar essa história de desenvolvimento social com a gestão do gás natural para uma transição energética limpa, segura e, acima de tudo, garantir a segurança energética do Brasil”, disse o diretor de exploração da Eneva, Frederico Miranda.

Cetam Silves

Com o termo de cooperação técnica firmado em outubro de 2023, entre Governo do Amazonas e Eneva, Silves terá uma Escola de Formação Técnica de Gás e Energia do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

A obra é realizada pela empresa, como uma contrapartida social, na Escola Estadual Agobar Garcia e já conta com mais de 50 pessoas de Silves contratadas para trabalhar na obra, que tem investimento superior a R$ 7 milhões e previsão de conclusão no final de maio.

Óleo e Gás no Amazonas

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) reconhece o Amazonas como o Estado que possui a maior reserva de gás em terra do país, algo em torno de 40 bilhões de metros cúbicos de poços já provados, com potencial para alcançar 100 bilhões de metros cúbicos. O gás natural fornecido pela Companhia de Gás do Amazonas (Cigás), por exemplo, é usado na geração de grande parte da energia elétrica utilizada para abastecimento de Manaus e dos municípios de Anamã, Anori, Caapiranga, Coari e Codajás, por essa razão, é combustível estratégico para a matriz energética, além de ser fonte de energia muito mais limpa em relação aos demais combustíveis fósseis.

Desde a quebra do monopólio do mercado de gás no Amazonas em 2021, o setor ganhou competitividade e tem atraído novos investimentos. Atualmente há uma geração de cerca de 6 mil empregos na atividade de exploração do gás natural com os investimentos no campo do Azulão e com a declaração comercial de dois novos campos de exploração nos municípios de Silves e Itapiranga.

