Desafiando limites, franquia Cross Experience transforma vidas com saúde e inclusão

Manaus (AM) — Parece que depois da pandemia de Covid-19 as doenças se alastraram! Tá todo mundo com alguma coisa, mas, se depender da empreendedora Shirleide Ricardo, CEO da primeira unidade de Manaus da Cross Experience, essa percepção não terá mais muito fôlego, pois a franquia promete ser um diferencial quando se trata de “crossfit”. Os treinos, adaptados de acordo com os objetivos e limitações de cada aluno, são perfeitos para todos os tipos de perfis físicos. Além disso, a empresa fornece acompanhamento nutricional e acolhimento.

A empresária já teve outros negócios, como uma agência de diaristas, foi organizadora de eventos e trabalhou com marketing multinível, mas foi durante uma viagem a Minas Gerais que ela conheceu a Cross Experience e se encontrou no modelo de negócio.

“Me apaixonei pela metodologia de treino. Eu nunca fui de treinar, mas quando vi aquilo me vi treinando. Foi amor à primeira vista”, conta.

Quando retornou para Manaus, ela estruturou o empreendimento e, no dia 1º de março de 2020, a franquia começou a operar. Atualmente, o box de cross possui um faturamento anual aproximado de R$ 336 mil, com 300 alunos matriculados, e Shirleide tem expectativa de crescimento para 350 alunos até o fim do ano. Para atingir a meta, serão oferecidas promoções e a comunidade será convidada a participar de desafios de emagrecimento, de trilhas e competições de corrida.

Segundo a CEO, entre os principais benefícios desse tipo de treino está a perda de peso, a mobilidade e o desenvolvimento de resistência. Além de ajudar no ganho de massa magra e melhorar a aptidão cardíaca, a respiração e os resultados já são vistos no primeiro mês. “Se o aluno melhorar a alimentação e tiver constância de treino, em um mês a pessoa consegue eliminar 2 kg, 3 kg. ”

A franquia oferece 10 aulas por dia, com duração de 1 hora cada. Os alunos são divididos em turmas ao longo do dia, e o treino é o mesmo, mas quando alguém tem alguma limitação, o coach faz adaptações de movimento e peso para pessoa se sinta incluída.

“Nosso atendimento é muito humanizado. Trabalhamos muito a questão da nossa comunidade, fazemos uma inclusão social. Para entregarmos um bom resultado. Esse é nosso diferencial”, afirma a empreendedora.

Outro benefício é o acompanhamento nutricional. De acordo com Shirleide, a sede do Cross Experience, em São Paulo, oferece uma nutricionista com lives semanais sobre como melhorar a alimentação, fornece os cardápios, e cada franqueado também tem liberdade de ter o próprio nutricionista. “Na minha franquia há duas profissionais para fazer esse acompanhamento”, explica.

O espaço possui um total de 263 metros quadrados, uma área de treino com grama, dois banheiros (masculino e feminino) com chuveiros, uma área nutricional onde são vendidos chás diuréticos e suplementos, e outro espaço de matrículas, com sofá e ar-condicionado, usado pelos alunos.

Para os interessados em saber mais sobre os treinos, a franquia oferece uma aula experimental gratuita e diversos planos. O mais básico é o de R$ 99,9, mas há planos anuais, semestrais, trimestrais e mensais. O box fica na rua Loris Cordovil, n.º 27, Alvorada, e os treinos iniciam às 5h e vão até às 20h, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, o horário é único, das 9h às 10h.

BBF acumula dívida milionária

A Brasil Biofuels (BBF), gigante do biocombustível, não está passando por um momento muito bom de sua história. Uma matéria do Estadão publicada na sexta-feira (22/3), assinada por Luciana Dyniewicz, mostra que praticamente em oito meses a companhia entrou em crise financeira.

A situação começou a mudar para a BBF em agosto de 2023, depois que o Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) recomendou às instituições financeiras que cortassem os financiamentos devido à empresa ter violado os Princípios do Equador, relacionados às práticas socioambientais, e cometido violações dos Direitos Humanos e Territoriais dos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, agricultores e agroextrativistas nos Municípios do Acará e Tomé-Açu (no Pará). Agora a BBF acumula uma dívida de R$ 43 milhões em protestos e luta para não entrar em recuperação judicial.

Le Lis lança coleção inspirada em orquídeas da Amazônia

Uma parceria entre a ONG Ecoarts e a Le Lis resultou numa coleção que, além das vestimentas, traz o apelo da preservação ambiental da Amazônia. São chemises, vestidos e panneaux produzidos com estampas inspiradas em orquídeas da região amazônica. Além disso, a marca assumiu o compromisso de plantar 5 mil árvores nativas na região do Alto Xingu. Tudo em prol do meio ambiente!

Livro de economia será lançado em Manaus

Na quarta-feira (27/3), às 15h30, ocorrerá na sede do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT) o lançamento do livro “Brasil, que país é este”. A obra é assinada pelo engenheiro e pós-graduado em Engenharia Econômica Samuel Hanan, que já foi vice-governador do estado; e pelo renomado jurista brasileiro com reconhecimento internacional, Ives Gandra da Silva Martins. O evento é aberto ao público, mas com vagas limitadas. Para participar, é necessário se inscrever gratuitamente pelo link (https://materiais.indt.org.br/lancamentolivro). O lançamento do livro contará com a presença de Samuel Hanan, que terá ainda uma sessão de autógrafos, sorteio de alguns exemplares e também um debate, ao final, sobre o tema da obra. Já o jurista Ives Gandra enviou um vídeo com uma mensagem especial para o público do evento.

Grupo Queiroz inaugura a 18ª loja da marca

Com cerca de 30 anos de atuação, o Grupo Queiroz segue o plano de expansão e inaugurou, na sexta-feira (22/3), a 16ª unidade de Manaus (AM) e a 18ª do grupo, ambas localizadas em Boa Vista (RR). O grupo, referência em embalagens e uma das principais em materiais para food service e papelaria, tem investido em ações de sustentabilidade, como a instalação de energia solar e o projeto Queiroz Mais Verde, que disponibiliza pontos de coleta seletiva de papelão e plástico. A recém-inaugurada loja, que mantém uma área de 224,69 metros quadrados, está em funcionamento na rua Coronel Ferreira de Araújo, nº 177, bairro Petrópolis.

RÁPIDAS & BOAS

Na segunda-feira (25/3), acontecerá o Fórum ESG Amazônia Desenvolvimento Sustentável na Indústria. O evento está sendo organizado pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e pelo Centro da Indústria do Estado do Amazonas (CIEAM). O evento será das 9h às 17h, no auditório da Suframa. A inscrição é gratuita e pode ser realizada pelo link (https://encurtador.com.br/elmyL).

*************************************************

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) está ofertando vagas para especialização em Gestão Pública aplicada em Estudos de Políticas e Estratégias, em Manaus. Ao total, são oferecidas sete vagas. As inscrições podem ser feitas até a segunda-feira (25/3). Edital e informações pelo link (https://encurtador.com.br/eDEK8).

*************************************************

Da segunda-feira (25/3) até a quarta-feira (27/3), das 10h às 20h30, irá ocorrer a tradicional Feira de Páscoa promovida pela Universidade Nilton Lins em seu campus no Parque das Laranjeiras. O evento reúne pequenos e médios empreendedores, fabricantes caseiros e lojas virtuais, oferecendo preços acessíveis. Os interessados em participar da feira podem entrar em contato pelos números de telefone (92) 3643-2006, (92) 3643-2136 ou pelo e-mail ([email protected]).

*************************************************

Na quarta-feira (27/3), acontecerá a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (CNCTI), em Porto Velho, com a participação de especialistas, pesquisadores, acadêmicos e setor empresarial, visando ao intercâmbio de conhecimentos, experiências e perspectivas em Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) no estado. O evento será presencial e a inscrição pode ser feita pelo link (https://encurtador.com.br/chwWZ).

