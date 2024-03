Cinema Inclusivo: Shopping de Manaus terá sessão de cinema para autistas

As sessões ocorrerão na Cinépolis nos dias 23 e 30 de março com o filme Kung Fu Panda 2

Manaus (AM) — Crianças, adolescentes e adultos autistas serão beneficiados com duas sessões de cinema inclusivo na Cinépolis do Shopping Ponta Negra, neste mês de março. Em cartaz estará a animação “Kung Fu Panda 2”, que será exibida em uma sala de cinema submetida a uma harmonização na iluminação e no som para adequá-la à sensibilidade sensorial desse público.

Realizada mensalmente desde o ano passado no centro de compras da Zona Oeste de Manaus, a sessão de cinema inclusiva é destinada às pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras síndromes, transtornos ou doenças que acarretem hipersensibilidade sensorial, em geral.

As sessões deste mês de março ocorrerão nos dois últimos finais de semana do mês. A primeira delas acontecerá no próximo sábado (23) e a próxima está programada para o dia 30 de março, a partir das 15h. O acesso é gratuito para pessoas com autismo e o acompanhante paga meia entrada, devendo apresentar o laudo ou a carteirinha de identificação formalizando a condição da pessoa autista.

A sessão inclusiva reforça a programação de eventos do Shopping Ponta Negra, neste mês de março, que conta com duas exposições fotográficas e a chegada do Coelhinho da Páscoa, que também acontece no próximo sábado.

“O público terá uma diversidade de opções de entretenimento e cultura no Shopping Ponta Negra. Estamos com a exposição “Elas”, assinada pelo fotógrafo Wesley Andrade e é uma homenagem às mulheres, temos a exposição dos 80 anos da Polícia Federal, além do evento especial da chegada do Coelhinho da Páscoa. A sessão inclusiva compõe esse pacote para a família curtir o final de semana”, salientou a gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado.

Para deixar a sala de cinema adequada à sensibilidade das pessoas com TEA, o Shopping Ponta Negra explica que as salas da Cinépolis seguem alguns protocolos, como a redução de 50% da iluminação e o volume do som também é reduzido durante toda a sessão.

Shopping Ponta Negra

Localizado no bairro Ponta Negra, área de expansão imobiliária e de forte apelo turístico, o Shopping Ponta Negra foi inaugurado em 08 de agosto de 2013, trazendo a Manaus uma proposta diferenciada de centro de compras.

O empreendimento reúne um mix que se destaca pelas marcas exclusivas, nacionais e internacionais. O shopping reúne aproximadamente 176 opções entre lojas e quiosques nos segmentos de moda, serviço, entretenimento e gastronomia, com grande variedade de fast-foods e restaurantes, além de 10 salas de cinema de última geração da rede Cinépolis (incluídas salas VIP e tecnologia 3D).

O Shopping Ponta Negra é pet friendly, permitindo circulação de animais de pequeno e médio porte em suas dependências e conta com Espaço Família, bicicletário, empréstimo de cadeiras de rodas motorizadas, pet car e carrinhos de bebê, e wi-fi gratuito.

*Com informações da assessoria

