Igreja Chama Church apresenta espetáculo de Páscoa “Ben Iêdid” em Manaus

Manaus (AM) — A Igreja Chama Church realiza no próximo fim de semana (29, 30 e 31), o espetáculo de Páscoa “Ben Iêdid- Filho Amado”. O evento ocorre no templo da igreja, localizado na avenida Bispo Pedro Massa, núcleo 5, Cidade Nova, ao lado da academia Live, Zona Norte de Manaus.

Neste ano, o espetáculo está na sua terceira edição e trata sobre o tema “orfandade”. A história faz uma viagem pela Bíblia e mostra como um filho rebelde levou toda a humanidade para longe de Deus, tornando todos os órfãos espirituais. Para resgatar os filhos, Deus envia Jesus para executar o plano da salvação, como explica o pastor-sênior Richard Mattos.

“A mensagem central da Bíblia é de um pai amoroso, que gerou filhos e sempre quis um relacionamento profundo com eles. A primeira família de Deus foi ao céu e lá se rebelou um órfão. A raiz da orfandade foi nascida no coração de Lúcifer, ele perde o lugar e Deus cria um novo filho, Adão. Lúcifer acabou contaminando o coração de Adão e essa orfandade foi passada de geração em geração. E o grande sonho do Pai é o dia em que os filhos de todos os povos, raças e nações voltarão para casa e terão esse encontro com o pai. Ele quer afirmar a nossa identidade como filhos amados”, disse.

Samuel Franklin, ator que dá vida ao personagem “Adão” pelo segundo ano consecutivo, fala sobre a responsabilidade de interpretar um dos personagens mais marcantes da Bíblia.

“É um grande desafio interpretar Adão, porque ele fala sobre o início de tudo. Ele está juntamente com Deus na criação. Adão foi um homem formado através das mãos de Deus. A gente vê que no mundo, Deus formou tudo através da sua boca, mas Adão não. Deus o formou através das suas próprias mãos. Então, é um desafio muito grande porque preciso imaginar como seria se eu estivesse no início de tudo. Analisar como seria o meu relacionamento se só existisse eu e Deus”, destaca.

Espetáculo está na sua terceira edição e trata sobre o tema “orfandade” Foto: Divulgação

Outro destaque de “Ben Iêdid- Filho Amado”, é Lúcifer, interpretado pela atriz Paulinha Pereira. O personagem marca diferentes momentos do espetáculo, da queda de Adão ao sacrifício de Jesus para redimir a humanidade. A atriz faz o papel da serpente e do anjo caído desde a primeira edição da peça, intitulada “Tetelestai” e revela detalhes de como se preparou para a peça.

“A gente está trazendo essa história desde o princípio. Início do céu. E logo em seguida venho como uma serpente no jardim e depois volto para Lúcifer de novo no deserto tentando Jesus e na morte de Judas. O primeiro ano foi o mais desafiador de todos porque a gente tem que estudar o personagem. A gente pesquisa outros personagens, vai para a Bíblia, faz laboratório, imersão de cura e libertação. Esse ano viemos com um trabalho muito forte, diferenciado, para trazer a temática do espetáculo.”

Da etapa de criação à apresentação final, o espetáculo leva cerca de um ano para ficar pronto e envolve voluntários de diversas áreas: produção de roteiro, elenco, coreografias, produção de músicas autorais, iluminação, sonoplastia, figurinos e outros. O pastor Richard reforça o convite e garante que será impossível não sair impactado pela mensagem que será apresentada.

“As pessoas podem esperar uma transformação. Elas não vão sair apenas encantadas, elas vão sair daqui com uma mensagem profunda de reflexão, mudança e impacto. Você que ainda não se inscreveu, não fique de fora. Se você conhece alguém com depressão, com histórico de orfandade, de crise de identidade, de baixa estima, esse espetáculo é para você. Vai ser lindo, poderoso, um espetáculo de muita arte, muita luz, mas acima de tudo, muita presença de Deus e transformação do céu para a terra. Vai valer a pena cada minuto”, apontou.

A expectativa é que neste ano 3 mil pessoas assistam presencialmente ao evento. A maioria delas já se inscreveram, mas ainda há vagas abertas para a Sessão Premium, que acontece às 19h da próxima sexta-feira (29).

A inscrição custa R$ 50 e pode ser feita pela página da Chama Church no Instagram (https://www.even3.com.br/beniedid?fbclid=P) e também pelo PIX da igreja: 06.010.536/0001-74 (Ministério Chama Evangelística). Em seguida, é só enviar o comprovante para o WhatsApp (92) 98404-5474, com a descrição “inscrição Espetáculo de Páscoa”.

Além da Sessão Premium, o espetáculo também será apresentado no sábado (30), às 19h, e no domingo (31), em duas sessões, uma às 16h e outra às 19h. Nestas sessões, que já foram preenchidas, as pessoas deverão levar um quilo de alimento não perecível, eles serão doados para comunidades ribeirinhas.

