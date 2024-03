Durante show, Ivete Sangalo pede beijo entre Matteus e Isabelle

A festa do BBB 24, nesta sexta-feira (22), foi muito movimentada: flagras, recaída de Bin Laden e Giovanna e torcida por beijo entre Isabelle e Matteus. Ivete Sangalo, atração da noite, decidiu assumir o papel de ‘Cupido’. Durante o show, Veveta incentivou Matteus a beijar também. Na ocasião, o brother disse que já havia beijado; “Mas pode ser de novo”, respondeu a cantora.

Após o show de Ivete Sangalo no BBB, Alane conversou com Matteus e Isabelle disse que o Brasil adoraria ver um beijo entre eles. No papo, a bailarina confessou: “Vou falar uma coisa para vocês, com todo o respeito do mundo porque gosto muito dos dois. Eu tenho a sensação, com todo respeito a Anny que é minha amiga, que o Brasil só queria ver um beijo entre vocês dois.”

Alane diz para Isabelle e Matteus que o Brasil está esperando um beijo dos dois. 👀 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/sYQ6VBCqFH — Big Brother Brasil (@bbb) March 23, 2024

Matteus riu da situação e Isabelle retrucou afastando a ideia. “Gente! Mas o que é isso? De onde você tirou isso, maninha?”

Em situações anteriores, Cunhã e Alegrete se consideraram ‘rivais’. O Gaúcho e a Amazonense já foram alvos e opções de voto um do outro. Matteus foi responsável por ‘Monstro’ vivido por Isabelle durante as primeiras semanas de convivência.

Porém, nos últimos dias, Isabelle e Matteus se aproximaram no BBB 24. A relação de amizade repercutiu nas redes sociais e alguns começaram a “shippar” um possível casal. Em uma enquete, organizada pela equipe do UOL, aponta que 54,45% dos votantes apoiariam um affair surgindo entre Isabelle e Matteus para a animar a edição.

*Com informações de Gshow

