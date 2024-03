BBB 24: “Será que perdi o amor de quem me amava?”, questiona Lucas

Em conversa com Leidy no jardim do BBB 24 nesta quarta-feira (20), Lucas Henrique se questionou se Camila Moura ainda está com ele. O professor está preocupado desde o vídeo do anjo em que a ex-mulher não apareceu.

“Aqui, a gente mostra como a gente é dentro das condições que estão colocadas aqui para a gente viver”, filosofou Lucas. Leidy completou: “A gente não vive com ninguém 24 horas por dia, nem com nossa família”.

“Quando eu me deparo com uma situação como o vídeo do anjo, em que aparecem pessoas queridas para mim, mas não as que eu gostaria de ver, isso me pega muito”, confessou Lucas. “Eu fico pensando: ‘Cara, será que eu já perdi o amor de quem me amava?'”

Leidy consolou o amigo: “Eles também não sabem o que a gente sente aqui. Para ela [Camila], ela tá fazendo a coisa certa, deixando você ver as outras pessoas”, teorizou.

“Entendo, mas penso que o que me faz chorar, o que me faz não suportar e transbordar é justamente a insegurança de pensar: ‘Será que eles ainda estão comigo?'”, falou o brother, emocionado.

“Nossa família sabe quem é a gente, Lucas”, consolou Leidy.

O professor de educação física ainda não sabe, mas de fato está separado de Camila, que decidiu pôr um fim à relação após vê-lo dando em cima de Pitel no reality.

*Com informações da Folha de S.Paulo

