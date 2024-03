Israel confirma morte de 170 homens armados no entorno de hospital na Al-Shifa

Combates foram retomados no sábado (23), em torno do principal hospital de Gaza, onde Israel diz ter matado até agora mais de 170 homens armados em uma Operação extensa, que o Ministério da Saúde palestino, controlado pelo Hamas, diz também ter resultado na morte de cinco pacientes.

O braço armado do Hamas e da Jihad Islâmica disse que os seus combatentes estavam envolvidos em batalhas com as forças israelenses fora e nas imediações do hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza, embora o Hamas negue qualquer presença dentro das instalações.

As tropas israelenses atacaram Al-Shifa nas primeiras horas da manhã de segunda-feira (18) e vasculharam o amplo complexo, que os militares dizem estar conectado a uma rede de túneis usada como base para o Hamas e outros combatentes palestinos.

O Ministério da Saúde de Gaza disse que cinco palestinos feridos “sitiados” dentro de Al-Shifa morreram por terem sido negados cuidados adequados, água e comida nos últimos seis dias e que a condição de outros pacientes feridos estava piorando.

Os militares israelenses, que perderam dois soldados em combate no hospital, afirmam que estão prevenindo danos aos civis, pacientes e pessoal médico e fornecendo alimentos, água e acesso adequado a cuidados de saúde.

A Reuters não conseguiu acessar o hospital e verificar nenhuma das afirmações.

Al-Shifa, o maior hospital da Faixa de Gaza antes da guerra, é agora uma das poucas instalações de saúde parcialmente operacionais no norte do território e também alojava civis deslocados.

Moradores que moram nas proximidades disseram que as forças israelenses explodiram dezenas de casas e apartamentos nas ruas ao redor do hospital e destruíram estradas. Eles disseram que um centro médico privado próximo, o Hospital Al-Helo, também foi atingido pelo exército.

O escritório de mídia do governo de Gaza, administrado pelo Hamas, disse que tanques israelenses atingiram vários edifícios do Hospital Al-Shifa e incendiaram um departamento de cirurgia e que cerca de 240 pacientes e seus acompanhantes, bem como dezenas de profissionais de saúde, foram detidos.

Os militares israelenses disseram que mais de 350 combatentes do Hamas e da Jihad Islâmica foram até agora detidos no hospital e um total de 800 pessoas foram interrogadas.

Hamas nega presença armada

Nos últimos dias, porta-vozes do Hamas afirmaram que os mortos anunciados em anteriores declarações israelenses não eram combatentes, mas sim pacientes e pessoas deslocadas.

Israel enfrentou fortes críticas em novembro passado, quando as tropas invadiram o hospital pela primeira vez. As tropas descobriram ali túneis, que disseram terem sido usados ​​como centros de comando e controle pelo Hamas.

As forças israelenses atiraram e mataram o farmacologista palestino Mohammad Al-Nono do lado de fora do hospital Al-Shifa depois de ordenarem que ele deixasse o local, junto com alguns colegas, disse sua família. Um membro da família disse que soube de sua morte por outros médicos. Os militares israelenses não fizeram comentários imediatos.

Nono é irmão de Taher Al-Nono, que atua como conselheiro de mídia do chefe político do Hamas, Ismail Haniyeh.

A mídia do Hamas disse em outros lugares da Cidade de Gaza que sete palestinos foram mortos no sábado e vários outros ficaram feridos na rotatória do Kuwait enquanto esperavam por caminhões de ajuda.

“Nós sobrevivemos à morte, eles atiraram em nós, há muitos mártires, há muitos feridos, quase morremos para dar algo para nossos filhos”, disse Alaa al-Khoudary, um morador da Cidade de Gaza que tinha acabado de retornar do Rotatória do Kuwait carregando uma sacola de ajuda.

Em Rafah, onde mais de um milhão de pessoas estão abrigadas, autoridades de saúde disseram que um ataque aéreo israelense contra uma casa matou oito pessoas e feriu outras.

Os militares israelenses disseram que mataram pelo menos 20 homens armados em ataques aéreos e combates corpo a corpo no centro de Gaza e na área sul de Khan Younis.

Mais de 32 mil palestinos foram mortos desde o início da ofensiva de Israel na Faixa de Gaza, segundo as autoridades de saúde do enclave governado pelo Hamas.

A guerra foi desencadeada quando combatentes do Hamas cruzaram o sul de Israel em 7 de outubro, matando 1.200 pessoas e capturando 253 reféns, de acordo com registros israelenses.

*Com informações da CNN

